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Бомберов будет больше: Порошенко сообщил о контракте с производителями дронов Heavy Shot

Мария Шевчук
Общество
2 минуты
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Бомберов будет больше: Порошенко сообщил о контракте с производителями дронов Heavy Shot

Петр Порошенко сообщил о соглашении с производителями дронов Heavy Shot. Он побывал на производстве и поделился в соцсетях своими впечатлениями.

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Об этом сообщает "Европейская солидарность".

Бомберов будет больше: Порошенко сообщил о контракте с производителями дронов Heavy Shot

"Помните бомберы Heavy Shot? Мы передавали их нашему Степану Барне. Так вот, сегодня имеем отличную новость: таких дронов будет больше. Значительно больше. Производитель и соучредитель компании Павел пригласил нас на завод, где мы провели плодотворные переговоры. Их предприятие — пример инноваций и передовой инженерии, который нужно масштабировать", – убежден Порошенко.

Бомберов будет больше: Порошенко сообщил о контракте с производителями дронов Heavy Shot

"Эти дроны стали очень известны на фронте. Heavy Shot – это не просто бомберы. Они уничтожают блиндажи, склады боеприпасов, горюче-смазочные материалы. Они минируют маршруты врага, а также доставляют нашим героям боеприпасы, воду, продовольствие. Только один из переданных нами дронов уже совершил 167 удачных боевых вылетов", – пишет пятый Президент.

Бомберов будет больше: Порошенко сообщил о контракте с производителями дронов Heavy Shot

"Конечно, мы не скажем, где находится производство, но когда лично видишь эти уникальные разработки, то понимаешь, что украинцы не просто умеют в инновации, а делают вещи, которые способны изменить ход войны. Поэтому работаем, чтобы такого на фронте становилось гораздо больше", – отмечает Порошенко.

Бомберов будет больше: Порошенко сообщил о контракте с производителями дронов Heavy Shot

В ноябре 2024 года Петр Порошенко закрыл сбор на два дрона Heavy Shot для подразделения 10-й ОГШБр "Эдельвейс", где воюет Степан Барна. Половину суммы на мощные бомберы задонатили небезразличные украинцы, вторую половину заплатил Петр Порошенко.

Бомберов будет больше: Порошенко сообщил о контракте с производителями дронов Heavy Shot

Дроны Heavy Shot помимо значительных полетных характеристик имеют несколько каналов связи, защищены от российского РЭБ. Имеют систему, благодаря которой дрон возвращается даже тогда, когда потеряна GPS-связь, и работают ночью.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко напомнил властям о диктаторских законах Януковича.