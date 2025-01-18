Бомберов будет больше: Порошенко сообщил о контракте с производителями дронов Heavy Shot

Петр Порошенко сообщил о соглашении с производителями дронов Heavy Shot. Он побывал на производстве и поделился в соцсетях своими впечатлениями.

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Об этом сообщает "Европейская солидарность".

"Помните бомберы Heavy Shot? Мы передавали их нашему Степану Барне. Так вот, сегодня имеем отличную новость: таких дронов будет больше. Значительно больше. Производитель и соучредитель компании Павел пригласил нас на завод, где мы провели плодотворные переговоры. Их предприятие — пример инноваций и передовой инженерии, который нужно масштабировать", – убежден Порошенко.

"Эти дроны стали очень известны на фронте. Heavy Shot – это не просто бомберы. Они уничтожают блиндажи, склады боеприпасов, горюче-смазочные материалы. Они минируют маршруты врага, а также доставляют нашим героям боеприпасы, воду, продовольствие. Только один из переданных нами дронов уже совершил 167 удачных боевых вылетов", – пишет пятый Президент.

"Конечно, мы не скажем, где находится производство, но когда лично видишь эти уникальные разработки, то понимаешь, что украинцы не просто умеют в инновации, а делают вещи, которые способны изменить ход войны. Поэтому работаем, чтобы такого на фронте становилось гораздо больше", – отмечает Порошенко.

В ноябре 2024 года Петр Порошенко закрыл сбор на два дрона Heavy Shot для подразделения 10-й ОГШБр "Эдельвейс", где воюет Степан Барна. Половину суммы на мощные бомберы задонатили небезразличные украинцы, вторую половину заплатил Петр Порошенко.

Дроны Heavy Shot помимо значительных полетных характеристик имеют несколько каналов связи, защищены от российского РЭБ. Имеют систему, благодаря которой дрон возвращается даже тогда, когда потеряна GPS-связь, и работают ночью.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко напомнил властям о диктаторских законах Януковича.