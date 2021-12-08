Большую часть Украины накроют ледяные дожди: синоптики предупредили об опасной погоде в четверг. Карта

Погода в Украине в четверг, 9 декабря, ночью будет с осадками в виде дождей и мокрого снега, однако днем они прекратятся. В то же время морозы существенно усилятся.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Днем по всей стране будет пасмурно (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Небольшие дожди ночью пойдут почти по всей стране, кроме запада и востока, на севере они будут сопровождаться мокрым снегом. Днем существенных осадков не прогнозируют.

Также в северных, Винницкой, местами в Черкасской областях гололед, возможно налипание мокрого снега и туман. На западе, севере, местами в Винницкой области на дорогах гололедица.

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Температура воздуха ночью снизится до 6-10 мороза на западе, в северных областях от 0 до 4 мороза. В остальных регионах +3… +5.

Днем на западе ожидается от 0 до 4 мороза, на севере от 1 мороза до 3 тепла. В центральных, восточных и южных областях +4… +7.

В Киеве в четверг ночью также мокрый снег с дождем и до 3 мороза, днем облачно и от 1 мороза до 1 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 8 декабря из-за сложных погодных условий на дорогах возникли многочисленные пробки. В нескольких районах столицы зафиксировали случаи падения деревьев на припаркованные машины и на проезжую часть.