Поваленные деревья и оборванные провода: в Киеве непогода спровоцировала проблемы с движением транспорта

В Киеве в среду, 8 декабря, из-за погодных условий на дорогах возникли многочисленные пробки. В нескольких районах столицы зафиксировали случаи падания деревьев на припаркованные машины и на проезжую часть.

Согласно данным Google Maps, проблемы с движением транспорта наблюдаются на обоих берегах столицы. В частности, из-за обледенения проводов остановились троллейбусы на Северном и Патона мостах (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

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Чтобы добраться в нужное место пассажиры были вынуждены идти пешком или пытаться ловить маршрутки. Подобные проблемы фиксировали и в других районах столицы.

В пресс-службе КП "Киевпасстранс" сообщили, что из-за сложных погодных условий на маршрутах электротранспорта введено оперативное положение №4 – транспорта работает без соблюдения расписания.

Как сообщил Telegram-канал Magnolia TV, на улице Кайсарова дерево упало на проезжую часть и зацепило автомобиль службы такси. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Аналогичные инциденты произошли, согласно информации Telegram-канала Киев Оперативный, на бульваре Перова и улице Липской. О пострадавший информации не поступало.

Кроме того, из-за погоды в столице обледенели деревья и кусты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в среду, 8 декабря, в течение дня ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах столицы прогнозируют гололед.