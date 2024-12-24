Большой успех или финансовые трудности: гороскоп до 29 декабря для всех знаков зодиака

Близнецы достигнут успеха, о котором раньше только мечталм. Водолеи столкнутся с финансовыми трудностями.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 29 декабря. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Несмотря на загруженность до предела, у вас будто вырастают крылья, ведь желание сделать как можно больше буквально переполняет вас. Вы работаете на полную мощность, как двигатель на максимальных оборотах, все успеваете, еще и заряжаете окружающих своей энергией и вдохновением.

Телец

Вас ждет нелегкий период, когда нужно будет работать за двоих или даже троих. Вам придется брать на себя дополнительные обязанности, будто вы несете на плечах целую гору. Отказаться от этого будет невозможно, даже если сил и так не хватает.

Близнецы

Ваша уверенность в себе и сила духа неустанно растут. На этой неделе вы преодолеваете важный жизненный рубеж и получаете подтверждение того, насколько ценны ваши таланты и потенциал. Вы будто получаете золотой трофей, который заслужили собственным трудом.

Рак

Эта неделя дает вам возможность немного притормозить, отдохнуть от ежедневной суеты и насладиться спокойствием. Возможно, вы проведете время в укромном уголке, а может, даже отправитесь в теплые края, где солнце и морской бриз помогут вам забыть обо всех проблемах.

Лев

Семейные дела будут на первом месте, принося вам радость и удовольствие. Вы чувствуете, как ваша семья становится одной командой, а совместные переживания и взаимная поддержка только укрепляют эту связь. Вы создаете такую атмосферу, о которой другие могут только мечтать.

Дева

Денежный поток наконец направляется к вам, причем в большем объеме, чем вы ожидали. Это может быть премия, награда, или даже неожиданное поступление от бизнеса или продаж. Каждая монета как луч света, который подчеркивает вашу ценность для этого мира.

Весы

Остановитесь на минутку, чтобы прислушаться к своему внутреннему голосу. Жизнь будто дает вам подсказки через невидимые знаки, которые открывают глаза на важные вещи. Это время можно сравнить с глубоким погружением в себя для открытия истины.

Скорпион

Сконцентрируйтесь на одной важной задаче, которую давно откладывали. Сейчас все обстоятельства способствуют тому, чтобы вы решили эту проблему и получили конкретный результат. Это как развязать узел, который долго не поддавался.

Стрелец

Любовь захватывает вас с головой, словно буря. И главное – это чувство взаимное, что делает вас абсолютно счастливыми. Ваш партнер словно волшебник, готовый исполнить все ваши желания. Вы живете в гармонии с любовью.

Козерог

Финансовый успех улыбается вам. К вам поступают деньги из разных источников, причем неожиданных, например, от родственников или даже знакомых. Вы словно в своем огороде открыли целебный источник с неограниченным лимитом.

Водолей

Финансовые трудности могут застать вас врасплох, и вы почувствуете, что земля ускользает из-под ног. Но вместо того, чтобы паниковать, попробуйте адаптироваться к новым обстоятельствам. Вы таки сможете найти решение, причем, их может быть несколько.

Рыбы

Прекрасная возможность собрать друзей и близких, чтобы вместе отпраздновать зимние праздники или просто поднять настроение. Вы создаете атмосферу радости и тепла, которая словно сияет вокруг вас. Немного усилий – и эта неделя станет незабываемой.

Как сообщал OBOZ.UA, астролог Исита Гая предполагает, что до конца 2024 года мир столкнется со стихийными бедствиями, такими как наводнения, паводки и потенциальные землетрясения.