"Большое строительство": вслед за Днепропетровщиной знаменитый садик в форме пчелиных сот появится в Ривне

Известные детские садики в форме пчелиных сот, которые впервые были построены в Днепропетровской области командой главы ОГА Валентина Резниченко, постепенно появляются в других регионах Украины. Так, в рамках президентской программы "Велике будівництво" такой садик полным ходом строится в городе Ривне.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Юрий Голик. По его словам, детский садик в Ривне будет рассчитан на 220 мест.

"Первые три садика по такому проекту, но с меньшей вместимостью – на 115 мест, были построены нами в Днепропетровской области. В Подгороднем, Романково и Илларионово. Приятно видеть, как классный проект воплощают и в других областях", – рассказал Голик.

Строительство садика в Ривне Facebook / Юрий Голик

Новый детский садик в Ривне будет полностью автономным. Здесь возведут 10 блоков-модулей в виде пчелиных сот, которые будут различными по цвету и размеру. На территории заведения планируют построить 11 детских площадок. По информации Ривненской ОГА, садик будет сдан в эксплуатацию к концу 2021 года.

В свое время детские садики в Подгороднем, Романково и Илларионово стали лучшими в Украине. Их строительством занималась команда главы ОГА Валентина Резниченко. Дошкольные учреждения строили с нуля буквально за год. Среди особенностей дошкольных учреждений в Днепропетровской области – атриум и полы с подогревом в нем, собственные альтернативные котельные, солнечные панели на крыше, удобное резиновое покрытие на детских площадках и многое другое.

Садик в Подгороднем Facebook / Юрий Голик

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Велике будівництво" Кирилл Тимошенко сообщил о том, что в 2021 году в ходе президентской программы будет продолжено развитие социальной инфраструктуры. Планируется построить или реконструировать 95 школ, 70 детских садиков, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений в больницах.