"Велике будівництво": слідом за Дніпропетровщиною знаменитий садок в формі бджолиних сот з'явиться у Рівному

Відомі дитячі садочки в формі бджолиних сот, які вперше були побудовані у Дніпропетровській області командою голови ОДА Валентина Резніченка, поступово з'являються в інших регіонах України. Так, у рамках президентської програми "Велике будівництво" такий садочок повним ходом будується у місті Рівне.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Юрій Голик. За його словами, дитячий садок у Рівному буде розрахований на 220 місць.

"Перші три садочки за таким проєктом, але з меншою місткістю – на 115 місць, були побудовані нами у Дніпропетровській області. У Підгородньому, Романковому та Іларіоновому. Приємно бачити, як класний проєкт втілюють і в інших областях", – розповів Голик.

Будівництво садочка у Рівному Facebook / Юрій Голік

Новий дитячий садок у Рівному буде повністю автономним. Тут зведуть 10 блоків-модулів у вигляді бджолиних сот, які будуть різними за кольором і розміром. На території закладу планують побудувати 11 дитячих майданчиків. За інформацією Рівненської ОДА, садок буде зданий в експлуатацію до кінця 2021 року.

Свого часу дитячі садки у Підгородньому, Романковому та Іларіоновому стали кращими в Україні. Їх будівництвом займалася команда голови ОДА Валентина Резніченка. Дошкільні заклади будували з нуля буквально за рік. Серед особливостей дошкільних установ у Дніпропетровській області - атріум і підлоги з підігрівом в ньому, власні альтернативні котельні, сонячні панелі на даху, зручне гумове покриття на дитячих майданчиках і багато іншого.

Садочок у Підгородньому Facebook / Юрій Голік

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив про те, що у 2021 році в ході президентської програми буде продовжено розвиток соціальної інфраструктури. Планується побудувати або реконструювати 95 шкіл, 70 дитячих садків, 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 прийомних відділень в лікарнях.