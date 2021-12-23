Большинство украинцев против уступок власти по Донбассу и прямых переговоров с 'Л/ДНР' – опрос

На восьмом году войны с Россией большинство украинцев выступает против прямых переговоров с подконтрольными Кремлю сепаратистами на Донбассе. Также граждане Украины не желают каких-либо уступок власти оккупантам для урегулирования конфликта, начатого РФ на востоке страны.

Согласно опросу, проведенному Центром "Социальный мониторинг", 46,2% украинцев не допускают прямых переговоров с представителями террористических "ДНР" и "ЛНР". Это большинство граждан, определившихся с ответом.

В то же время 16,7% опрошенных ответили утвердительно на вопрос, и еще 25,4% считают, что такие переговоры, скорее всего, возможны.

При этом настроения представителей разных регионов не одинаковы.

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Подавляющее большинство украинцев на западе и в центре страны высказались против прямых переговоров с сепаратистами: Запад – 62,8%, Центр – 50,7%.

В восточных областях за переговоры высказались 52,5% опрошенных, а в южных – 53,4%.

На Донбассе желают вести переговоры с представителями ОРДЛО 56,6% респондентов.

В столице Украины большинство киевлян выступило против переговоров с сепаратистами – 50,7%.

На вопрос, можно ли идти украинским властям на уступки для урегулирования конфликта на Донбассе и реинтеграции ОРДЛО, почти половина украинцев ответила "нет" – 49,3%.

Особый статус Донбасса в качестве уступки поддержали 21,8% опрошенных, а официальный статус русского языка для регионов с русскоязычным населением – 16%.

И только 7,6% опрошенных считают, что для урегулирования конфликта на Донбассе можно пойти на проведение в ОРДЛО местных выборов до возобновления контроля за границей.

Опрос проводился 28 ноября – 10 декабря методом индивидуального интервью face-to-face. Опрошены 10 тысяч респондентов. Стандартное отклонение 0,6-1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, почти половина украинцев хотят, чтобы страна вошла в Евросоюз.