Большинство украинцев негативно оценивают перестановки в Кабмине и выступают за создание Правительства национального единства – опрос

Абсолютное большинство граждан Украины скептически относятся к кадровым перестановкам в Кабинете министров. Украинцы уверены, что в деятельности правительства ничего не изменится после недавних изменений.

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При этом лишь 12% украинцев сохраняют позитив в данном вопросе и надеются, что кадровые изменения улучшат работу Кабмина. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии.

В период с 20 по 27 сентября украинцев спрашивали, какие изменения они ожидают в деятельности правительства после недавних кадровых изменений. Результаты соцопроса свидетельствуют о том, что большинство граждан – 74% – считают, что в деятельности правительства ничего не изменится после недавних изменений. Улучшения деятельности ожидают 12%, а еще 6% респондентов считают, что Кабмин станет работать хуже.

Примечательно, что результаты опроса похожи во всех регионах Украины. Поэтому украинцы по всей стране считают, что ничего не изменится в деятельности правительства.

Также украинцев спросили, поддерживают ли они широкую коалицию парламентских и внепарламентских патриотических сил, что подразумевает создание Правительства национального единства.

Согласно данным соцопроса, 50% украинцев положительно относятся к инициативе создания Правительства национального единства как широкого объединения всех патриотических сил в парламенте и вне его. Отрицательно относятся – только 13%, а 33% имеют нейтральное отношение.

Напомним, на сегодняшний день 59% граждан Украины доверяют президенту Владимиру Зеленскому, а 37% украинцев заявили, что не доверяют гаранту. Примечательно, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину рейтинг президента вырос до 90%, а к концу декабря 2023 года снизился до 77% и к маю 2024-го упал до 59%.

Как сообщал OBOZ.UA, после назначения в Верховной Раде новых министров правительства Украины президент Владимир Зеленский поблагодарил парламентариев за поддержку. Он также прокомментировал и объяснил ротации в правительстве.

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