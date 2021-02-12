Больше половины украинцев хотят вакцинироваться от коронавируса: опрос по возрасту и регионам

Согласно результатам опроса, обнародованным в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", немного больше половины украинцев хотят вакцинироваться от коронавируса – 52%.

Об этом в эфире политического ток-шоу 12 февраля рассказал его ведущий Савик Шустер. Запись транслировалась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Опрос показал, что больше готовых получить вакцину среди мужчин, чем женщин – 59% против 46%.

Больше всего готовых вакцинироваться среди украинцев возрастом 45-59 лет – 57% против 43%. На втором месте категория 60+ – 53% опрошенных хотят получить вакцину. Жители Украины возрастом 31-44 года разделились почти поровну, прививаться планирует 51%. Меньше всего желающих получить вакцину от коронавируса оказалось среди молодежи – 42% опрошенных.

Статистика по регионам указывает на то, что меньше всего хотят вакцинироваться жители южных регионов – 51%, а больше всего – на востоке Украины – 53%. На западе и в центре опрошенные поделились практически поровну.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получит 50 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.