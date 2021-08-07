Больше 300 населенных пунктов Украины пострадали от непогоды: с домов срывало крыши и ломало деревья

В результате ухудшения погодных условий в нескольких регионах Украины за последние сутки, 339 населенных пунктов остаются лишенными электроснабжения. Причиной стал обрыв кабелей падающими деревьями под сильными порывами ветра и дождя.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС. Аварийные бригады работают в экстренном режиме, пытаясь решить проблемы жителей сел и городов.

В Кировоградской области спасатели с самого утра 7 августа убрали 85 упавших деревьев в Кропивницком, Новоукраинском и Александровском районах. Здесь же буря повредила крыши двух многоквартирных и 12-ти домов в частном секторе.

От подтопления пострадали жители Раздельнянского и Подольского районов, а также в селе Благодатное Белгород-Днестровского района Одесской области. Спасатели откачали почти 2 тыс кубов воды с территории сельских хозяйств.

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Видео: Telegram-канал "Новости Одессы"

В Черкасской области сильный ветер буквально снес кровли двух школ и двух домов культуры. Сотрудники ГСЧС распилили и убрали стволы 62 деревьев, упавших на дороги под сокрушительным ураганом.

Полтавская область пострадала от стихии меньше соседок: здесь спасатели устранили последствия грозы в виде 18-ти упавших деревьев. Однако и этого хватило, чтобы оставить без электричества более двух десятков домов и сельских угодий.

Видео: Telegram-канал "В Полтаве и области"

К счастью, в результате стихии жертв и пострадавших не обнаружено.

Как сообщал OBOZREVATEL, непогода в Хмельницкой области 5 августа нанесла урон башне легендарной крепости в Каменец-Подольском.