'Большая стройка' Зеленского завершит долгожданный мост 'ХБК – Таврийский' в Херсоне

Путепровод "ХБК – Таврийский" – один из важнейших инфраструктурных объектов для Херсонской области. В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" продолжается возведение этого путепровода, съезд первой очереди планируется построить к 30-ой годовщине Независимости в этом году.

Об этом сообщает Херсонская ОГА.

"Команда ОГА продолжит прилагать максимум усилий, чтобы завершить его строительство. В частности, если депутаты Верховной Рады поддержат дополнительное выделение средств в сумме около 350 млн грн, это позволит начать строительство второй полосы съезда в ближайшее время", – сказано в сообщении.

В целом, на сегодня, заасфальтирован проспект Адмирала Сенявина (5223 кв. м.), устроены камеры водовода, осуществлено бурение 348 фундаментных свай, перенесен газопровод высокого давления и установлено ГРПБ, перенесены кабели "Укртелекома" и спецсвязи, а также другие работы по бетонированию.

Потребность в строительстве путепровода "ХБК – Таврийский" в Херсоне появилась еще в 2006 году из-за увеличения нагрузки на улично-дорожную сеть города.

Возведение мостоперехода в Херсоне началось в 2012 году. В июне начались первые строительные работы. Тогда завершить строительство обещали до конца 2012 года. Ни до конца 2012, ни в последующие годы мостопереход не достроили. О намерениях завершить объект в разные годы говорили разные главы ОГА. За все время строительства мостоперехода было потрачено около 200 млн гривен.

В августе 2020 года во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский побывал на строительстве моста "ХБК – Таврический" и поставил задачу завершить первую очередь объекта в следующем году.

"Сделайте мост для людей", – подчеркнул Владимир Зеленский.

В сентябре 2020 года на месте возведения путепровода в Херсоне возобновились строительные работы. На строительство его первой очереди из госбюджета пообещали направить 300 млн гривен.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах "Большой стройки" на текущий год – построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.