'Большая стройка' Зеленского впервые за 50 лет капитально ремонтирует трассу Н-23 на Днепропетровщине

В Днепропетровской области начали капитальный ремонт национальной трассы Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье. 15-километровый участок возле города Апостолово в направлении Кривого Рога восстанавливают в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Укравтодор.

Сейчас дорожники разбирают старое бетонное основание дороги, устраивают новую усиленную основу дорожной одежды и расширяют земляное полотно, чтобы привести дорогу к нормативным параметрам.

Трасса Н-23 протяженностью 258 км была построена в пятидесятых годах прошлого века из бетонных плит во время строительства канала. Позже на маршруте устроили асфальтобетонное покрытие. В последний раз дорогу, соединяющую Кировоградскую, Днепропетровскую и Запорожскую области, капитально восстанавливали еще в семидесятые годы.

Видео дня

"В 2020 году стартовало масштабное восстановление по всей протяженности: было отремонтировано 23,4 км от Кривого Рога до границы с Кировоградской областью. Ремонт Н-23 полностью завершим в следующем строительном сезоне", – отмечают в Службе автомобильных дорог Украины.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" с 2019 года и до конца 2021-го планируют восстановить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года – сделать 24 тыс. км.