'Большая стройка' Зеленского: в Хмельницкой области завершили первый этап ремонта трассы М-12

В Хмельницкой области в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начался ремонт на 41 км трассы М-12, которая должна стать частью автодороги европейского уровня М-30 – самой длинной трассы Украины, которая соединит восток и запад страны.

Рабочие уже завершили укладку первого слоя асфальта, сообщила Хмельницкая ОГА.

"Сейчас ремонт дороги М-12 происходит согласно утвержденному плану, ожидаем, что он должен быть полностью завершен в феврале следующего года. Подрядная компания "Онур" выражает оптимистичные прогнозы о том, что по обновленной трассе можно будет проехаться уже ко Дню Независимости Украины", – отметил глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.

Речь идет о капитальной реконструкции трассы М-12, которая начинается в с. Голосков и заканчивается на границе с Винницкой областью. Ремонт проводится в рамках программы президента Владимира Зеленского в соответствии с рекомендациями EuroRAP.

Ранее на участке км 293 – км 295 рабочие устроили средний выравнивающий слой на правом проезде, со стороны левого проезда осуществили фрезерование старого покрытия. Основу дорожного полотна устроили сухой щебеночно-песчаной смесью.

Также на всей протяженности дороги подготовили обочину, провели вырубку деревьев и установили предупредительные знаки.

Кроме этого, по программе президента проводится реконструкция моста через р. Южный Буг в с. Голоскив, там демонтируют старые бетонные конструкции. Также подготовительные работы ведутся на другом мосту - через р. Волк в пгт. Летичев. Параллельно идет подготовка к капитальному ремонту участка дороги со стороны Винницкой области.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал, что к 2023 году по программе Президента планируют восстановить всю сеть (более 20 тыс. км) общегосударственных дорог.