'Большая стройка' Зеленского проложила идеальную дорогу в Северодонецк

В Луганский области завершили основные дорожные работы на маршруте Северодонецк - Золотое протяженностью 44 км. Его отремонтировали по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области, в настоящее время на дорогах наносят разметку из холодного пластика.

"Холодный пластик – это относительно новая технология. Он устойчив к механическому воздействию, а срок службы значительно дольше по сравнению с другими материалами: краска - полгода, холодный пластик – не менее полутора лет. Следующий шаг – наведение порядка на обочинах, установки сигнальных столбиков", – говорится в сообщении.

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Ремонт 44-километрового маршрута начали в прошлом году. Он проходит через Северодонецк, Лисичанск, Горное и обеспечивает транспортное сообщение вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями. В ходе работ отремонтировали также два моста и путепровод.

К концу 2021 в Луганской области планируют отремонтировать 241 км дорог государственного значения.

"Всего по проекту "Большая стройка" в течение двух лет (2020-2021 гг.) капитальным и текущим ремонтом будет охвачено 461 км дорог. Это более трети дорог государственного значения (1 200 км) области", – уточнили в автодоре.

Как сообщалось, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Краматорске начали создание новой областной многопрофильной больницы, которая будет предоставлять высокопрофессиональную медицинскую помощь жителям Донбасса и соседней Харьковской области.