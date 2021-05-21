'Большая стройка' Зеленского превратит Хортицу в туристический магнит и сохранит уникальную природу острова

В Запорожье состоялся третий этап всеукраинской дискуссионной платформы "Хортица: выдающаяся история – большое будущее". Представители власти, бизнеса и общественности обсудили будущее острова, который будет возрожден по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Запорожская ОГА. Так, директор Национального заповедника Хортица Максим Остапенко заявил, что Хортица – это большая территория, объединяющая сакральные объекты, археологические памятники и уникальную природу в центре большого города.

"Только при комплексном подходе можно сдвинуть с места решение проблем Хортицы. Должна быть системная работа власти, инвесторов, общественности. Как раз сейчас, во время обсуждения, мы пытаемся шире осмыслить стратегию развития, чтобы, сохраняя Хортицу, сделать остров и жемчужиной, и магнитом, и местом силы", – сказал он.

Заместитель министра окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий сообщил, что на уровне правительства есть понимание необходимости преобразований на Хортице, но в любом случае приоритетом считают выполнение природоохранных мероприятий и контроль со стороны власти и общества.

"Министерство выступает за развитие туризма, за развитие острова. В то же время, мы стоим на защите природоохранных территорий. Соответственно, должны найти баланс между этими двумя составляющими. Мы подчеркиваем, что это должен быть абсолютно контролируемый процесс", – заявил Краснолуцкий.

Участники дискуссии считают, что 2021 год должен стать новым этапом в истории Хортицы, здесь планируется обновить ряд объектов на острове. Министерство культуры и информационной политики Украины, Запорожская облгосадминистрация и "Запорожсталь" компании Метинвест уже подписали Меморандум о консолидации усилий.

Начальник управления социальной сферы комбината "Запорожсталь" Сергей Самарский заявил, что Хортица сегодня недооценена, не реализована в полной мере.

"Острову не хватает решений, которые поднимут его привлекательность на новый уровень. И очень важно, что проект перерождения Хортицы учитывает бережную реконструкцию - это один из опорных принципов его реализации. Считаю крайне важным, что в рамках публичного обсуждения будущего обновления Хортицы, большое внимание уделять сохранению ее природной целостности", – сказал он.

Как сообщал ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, остров Хортица будет совмещен с обоими берегами Запорожья новым современным мостом с автомагистралью, создание которого идет по программе Владимира Зеленского "Большая стройка".