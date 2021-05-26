'Большая стройка' Зеленского превратила центр онкологии в Николаеве в медучреждение европейского уровня

По программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Николаеве завершается ремонт радиологического корпуса КНП "Николаевский областной центр онкологии".

Об этом сообщает Николаевская ОГА в Facebook. По данным облгосадминистрации, в мае подрядная организация завершала работы по монтажу электрических сетей, установку соответствующего оборудования и монтаж внутренних инженерных сетей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Внутренние отделочные работы сейчас на финальной стадии. Строителями уже реализовано основной объем реконструкции. Готовность объекта составляет 94,2%.

После окончательного завершения ремонта жители области смогут получать высококачественную специализированную медицинскую помощь на современном уровне в комфортных условиях.

Проект реализуется на средства Государственного фонда регионального развития и областного бюджета. Общая сметная стоимость объекта составляет более 122 млн грн.

Напомним, в интервью журналу "Mintrans" заместитель руководителя Офиса президента и координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил о том, что реконструкция приемных отделений в опорных больницах по всей Украине подходит к завершению, и во втором полугодии начнется реконструкция областных больниц.