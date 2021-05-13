"Большая стройка" Зеленского отремонтирует аварийный мост в охранной зоне Немирова

Укравтодор в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" восстанавливает аварийные мосты по всей стране. Очередной объект - мост в Немирове Винницкой области, на котором уже начались работы.

Как сообщает Винницкая ОГА, мост находится на въезде в Немиров и является частью дороги, соединяющей город с трассой Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка. Кроме того, мост построен в охранной зоне памятника архитектуры XIX века "Электростанция и мельница". Это одна из первых паровых мельниц-электростанций на территории Украины, поэтому объект интересен для туристов.

Мост в Немирове будут ремонтировать в несколько этапов. Сейчас строители устанавливают ограждения и устраивают водоотвод, чтобы удерживать определенный уровень воды на протяжении всего строительства. Далее перенесут электрокабели и демонтируют старые плиты, перила и другие конструкции, проведут земляные работы и начнут сам ремонт. Завершить все работы планируют уже к концу сентября.

В обладминистрации уверены, что отремонтированный мост и улучшение инфраструктуры в целом помогут Немировской громаде развивать туризм и местную экономику.

Напомним, в этом году в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовал проект "Большая реставрация". По словам координатора программы, заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, в течение трех лет восстановят 150 памятников культуры. Вместе с масштабным ремонтом дорог это будет стимулировать туризм и поможет украинцам открыть для себя страну.