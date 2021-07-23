'Большая стройка' Зеленского открыла еще одну амбулаторию на Черниговщине

В Черниговской области открыли очередную амбулаторию, возведенную по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Около 3600 жителей Варвинской громады будут получать медицинские услуги в новой, построенной "с нуля" Журавской амбулатории.

Об этом сообщила в Facebook глава Черниговской ОГА Анна Коваленко. В новом помещении есть все необходимые кабинеты – для приема врача, для осмотра, манипуляционный, лабораторный и физиотерапевтический. Это позволит обслуживать сразу нескольких посетителей.

"У меня была приятная миссия – передача ключей и документов от современного медицинского учреждения", – рассказала Коваленко.

Для пациентов с подозрением на инфекционные заболевания предусмотрен отдельный вход. Медицинское учреждение построено таким образом, чтобы его могли беспрепятственно посещать люди с ограниченными возможностями.

Видео дня

Амбулатория будет обслуживать жителей Макеевки, Кулишовки, Антоновки и Журавки.

"В ней будет удобно работать врачам, а посетители будут чувствовать себя уютно и получать качественную и главное, своевременную медицинскую помощь. Ведь здоровье украинцев и развитие медицинской инфраструктуры в рамках программы Президента Украины "Большая стройка" – главный приоритет", – добавила руководительница Черниговской ОГА.

Напомним, заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее сообщил, что в 2021 году в рамках президентской программы восстановят или построят полностью с нуля 177 приемных отделений в больницах.