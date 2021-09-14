"Большая стройка" Зеленского обеспечит областные больницы вертолетными площадками

Программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка" предполагает в 2022-2023 годах строительство вертолетных площадок для каждой областной клинической больницы всех регионов Украины.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Виктор Ляшко после того, как вместе с главой МВД Денисом Монастырским осмотрел парк вертолетов, которые сейчас используются для экспериментального проекта аэромедицинской эвакуации пациентов, который запущен в стране.

В рамках проекта диспетчеры центров экстренной медицинской помощи могут инициировать аэродинамическую эвакуацию пациентов с неотложными состояниями. Для эвакуации используется авиапарк МВД.

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Во время осмотра министры обсудили перспективы расширения проекта на другие регионы.

"В экстренной медицине существует правило “золотого часа”. Это тот самый промежуток времени после травмы или иного неотложного состояния, когда наиболее высокие шансы спасти пациента от смерти. И хотя вокруг этого правила идет много научных дискуссий, есть бесспорный факт – чем раньше больному будет оказана медицинская помощь, тем выше шансы на спасение его жизни", – отметил Ляшко.

Развитие аэродинамической авиации, по словам Ляшко, является также одним из этапов реализации Военно-медицинской доктрины.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил о планах превратить областные клинические и детские больницы в учреждения европейского уровня.