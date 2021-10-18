'Большая стройка' Зеленского обеспечит курортные села Николаевщины новой трассой

Туристический маршрут Т-15-15 Федоровка - Рыбаковка - база отдыха "Луговое" на Николаевщине будет полностью обновлен до начала следующего курортного сезона. Работы там проходят по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Укравтодор.

"Первые 6 километров дороги Т-15-15 - уже с первым слоем покрытия. В рамках президентской программы "Большая стройка" восстанавливаем в 2021 году 25 километров автодороги Т-15-15 Федоровка - Рыбаковка - база отдыха Луговое, общей протяженностью 25 километров. Эта дорога соединяет международную трассу М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск с курортными поселками Рыбаковка, Луговое и Морское", - отмечается в сообщении.

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Параллельно идет ремонт моста возле села Тузлы. На время ремонта оборудована временная объездная дорога рядом с основным проездом. На самом мостовом переходе пока демонтированы старые плиты, которые заменят новыми. Также будут отремонтированы мостовые опоры и устроены тротуары.

В населенных пунктах Тузла и Рыбаковка и на базах отдыха вдоль Черноморского побережья будет выполнен полный спектр работ с обустройством сопутствующей инфраструктуры. Будет установлено 16 новых автопавильонов, устроено тротуарную и тактильную плитку, электроосвещение и пешеходные переходы.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил о планах обновить и построить в 2021 году по программе "Большая стройка" 4500 км дорог государственного значения и 2000 км местных.