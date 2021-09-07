'Большая стройка' Зеленского модернизировала больницу №10 в Одессе

В Одессе открылось обновленное по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" приемное отделение городской клинической больницы №10. Отделение приведено в соответствие требования международных стандартов оказания экстренной помощи в стационаре.

Об этом сообщает Одесская ОГА.

"В больнице №10 проведен капитальный ремонт с расширением помещений приемного отделения. Объем финансирования на капремонт из государственного бюджета составил 16 млн гривен, еще более 40 млн гривен выделено из городского бюджета Одессы", – рассказал первый заместитель главы ОГА Борис Волошенков.

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Обновлено было, по словам Волошенкова, и медицинское оборудование: за средства госбюджета куплен компьютерный томограф Hitachi. За счет городского бюджета и Национальной службы здоровья закуплены оборудование и инструменты на более 16 млн гривен.

Отделение будет работать круглосуточно. Для оказания медицинской помощи пациентам возможно привлечение бригад врачей разного профиля. Предусмотрено два операционных зала, диагностический блок, изолятор для больных с симптомами инфекционных заболеваний, палаты интенсивной терапии. А на входе – крытый подъезд для машин скорой помощи.

Разработаны оптимальные клинические маршруты, которые позволят разделить пациентов на три потока – ургентных, неотложных и плановых. Это позволит ускорить оказание всем им медицинской помощи. Для плановых пациентов предусмотрена электронная запись.

В ближайшее время в больнице должны открыться травматологический пункт, дневной стационар с блоком интенсивной терапии, служба хирургии одного дня, отделение малоинвазивной и эндоскопической хирургии и урологии.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах по созданию в каждой области клиник, отвечающих уровню ведущих европейских.