'Большая стройка' Зеленского меняет Хортицу: на острове запустили лазерное шоу

На острове Хортица во время празднования Дня защитников и защитниц Украины состоялось официальное открытие интерактивного лазерно-проекционного шоу "Трансформации сквозь историю". Это шоу, созданное в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" по инициативе партнера проекта возрождения исторических достопримечательностей острова Группы Метинвест, не имеет аналогов в мире.

Ключевая особенность шоу в том, что запустить проекцию может каждый гость острова с собственного телефона, считав QR-код. QR-коды для скачивания соответствующего приложения размещены на крыше Музея истории запорожского козацтва. А в приложении посетитель Хортицы будет выбирать варианты тематического светового шоу о символах острова. Они будут проецироваться на небо, холм или пороги, а на смартфоне параллельно отображаться историческая справка о каждом символе. Видеоконтент создан исключительно для Хортицы.

Видео дня

Во время шоу применяется мощнейший лазер, который когда-либо использовался в Украине, способный создавать графический образ даже на небе. Он был специально изготовлен в Днепре.

Ко Дню защитников и защитниц Украины на Хортице, как сообщил в Facebook заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, установлено арт-инсталляцию "Круг Единства" диаметром 7 метров. Наиболее впечатляющий вид у нее, по словам Тимошенко, на закате.

Кирилл Тимошенко напомнил, что по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" спасен Музей истории козацтва, который много лет стоял аварийным, обустроены Холм Единства, смотровая площадка, "Козацкий Круг", пешеходные дорожки. По инициативе Первой леди Елены Зеленской остров становится полностью безбарьерным пространством. А в дальнейших планах — развитие всей инфраструктуры с сохранением уникальной природной среды и создание Музея судоходства.

"Легендарный остров в Запорожье — место силы всей Украины. В Запорожье лично знаю людей, которые пытаются быть здесь по несколько раз в неделю. Несмотря на то, что много лет местные власти ничего не делала для самого Запорожья, Хортица осталась чуть ли не единственной точкой в ​​городе, где можно в буквальном смысле отвести душу", — отметил Тимошенко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский представил в рамках "Большой стройки" отдельную программу "Большая реставрация" по восстановлению более 150 объектов культурного и исторического наследия.