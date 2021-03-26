"Большая стройка": в Умани открыли обновленное приемное отделение больницы, которая обслуживает 240 тыс. человек

Современное приемное отделение экстренной медицинской помощи открыли в Уманской городской больнице.

Реконструированное приемное отделение стало первым из восьми, которые в текущем году в Черкасской области планируется обновить и оснастить современным оборудованием, сообщается на сайте Черкасской облгосадминистрации.

"В планах, чтобы каждая больница области была осовременена и оснащена необходимым оборудованием", – сказал на открытии приемного отделения в Умани глава ОГА Александр Скичко.

Современное приемное отделение Уманской городской больницы ck-oda.gov.u

По данным ОГА, ремонт и обустройство отделения стоил 5,5 млн грн. Обновление приемного отделения проводилось в рамках программы Президента Украины "Большая стройка".

Для Уманской больницы были приобретены УЗИ-аппарат, томограф и рентген-аппарат. В ближайшее время ожидается поставка ангиографического оборудования, которое станет уже вторым на Уманщине. В течение месяца в больнице должен также заработать центр мужского здоровья.

По словам Скичко, Уманское отделение является показательным для всей области. Именно в таких отделениях в скором времени во многих населенных пунктах региона будут проводить оценку состояния, принимать неотложные меры и принимать решения о дальнейшем лечении пациентов.

"Сейчас мы чувствуем, что медицинская отрасль для государства в приоритете. Оно заботится о сохранении и поддержании здоровья своих граждан. Все мы знаем, в каком состоянии наши больницы, между тем, прогресс в этом направлении уже чувствуем. В планах - сделать все больницы с такими приемными отделениями", - сказал глава области.

Уманская городская больница обслуживает около 240 000 жителей Умани и соседний населенных пунктов. Отмечается, что в новооткрытом отделении будут принимать также жителей соседних областей, в том числе пострадавших во время автомобильных аварий, которые происходят на проходящих неподалеку двух трассах.

В отделении в круглосуточном режиме будут дежурить врач-терапевт по неотложным состояниям, травматолог-ортопед, медицинские сестры, лаборант и младший медицинский персонал.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" заявил, что в 2021 году в Украине будет реконструировано и оснащено современным оборудованием 177 приемных отделений.