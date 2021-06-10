"Большая стройка": в Очакове приступили к реконструкции заброшенного стадиона "Артания"

В рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" в городе Очаков Николаевской области начали реконструкцию стадиона "Артания".

Об этом сообщила Николаевская ОГА. В облгосадминистрации отметили, что расширение и модернизация сети спортивных объектов является одним из приоритетов власти.

На стадионе планируют осуществить реконструкцию футбольного поля с обустройством беговых дорожек, восстановить зрительские трибуны и выполнить благоустройство территории.

Работы обойдутся в 20 млн грн. Из них 9,6 млн грн выделят из средств ДФРР, более 6 млн грн покроют за счет субвенции социально-экономического развития, еще более 4 млн – за счет городского бюджета.

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Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в планах программы на 2021 год – продолжение развития социальной инфраструктуры: школы – 95, садики – 70, стадионы – 80, бассейны – 29, приемные отделения в больницах – 177 объектов.