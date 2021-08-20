"Большая стройка" трассы Н-31 выдержала тест гоночными болидами

14-километровый участок трассы Н-31 Днепр – Решетиловка на Днепропетровщине выдержал тест гоночными болидами. Пять автомобилей "Эстония" Формула-3, созданные специально для гонок и способные развивать скорость до 250 км в час, сделали по нему три круга.

Вывод мастеров, которые управляли болидами – качество покрытия нареканий не имеет. Об этом сообщает "Укравтодор" на своей FB-странице.

В тест-драйве участвовали такие известные спортсмены как Виктор Поваров – заслуженный тренер Украины по техническим видам спорта, майстер спорта по мотокроссу та кольцевым гонкам, многократный чемпион международных автопробегов, Александр Медведченко – чемпион Украины по шоссейно-кольцевим гонкам, мастер спорта международного класса, Владимир Гавриленко – создатель гоночного КРАЗ, многократный чемпион по кольцевым гонкам.

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Трасса Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка строится по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Эта дорога национального значения – кратчайший путь и оптимальный маршрут из Днепра в Киев. Она проходит по Полтавской и Днепропетровской областям. Общая протяженность составляет 137,5 км, в том числе почти 80 км по Полтавщине и 58 км по Днепропетровщине.

Сейчас дорожная техника работает за новопростренным мостом через канал Днепр – Донбасс, где прокладывается финальный участок трассы.

"По завершении ремонтных работ Украина получит первый украинский хайвей, построенный во времена независимости. По параметрам это будет дорога первой категории с 4 полосами движения", – говорится в сообщении "Укравтодора".

Напомним, первый заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал, что среди заданий программы на этот год – обновление 4500 км дорог национального и 2000 км местного значения.