"Большая стройка" трассы Н-31 выдержала тест гоночными болидами

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Общество
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14-километровый участок трассы Н-31 выдержал тест гоночными болидами

14-километровый участок трассы Н-31 Днепр – Решетиловка на Днепропетровщине выдержал тест гоночными болидами. Пять автомобилей "Эстония" Формула-3, созданные специально для гонок и способные развивать скорость до 250 км в час, сделали по нему три круга.

Вывод мастеров, которые управляли болидами – качество покрытия нареканий не имеет. Об этом сообщает "Укравтодор" на своей FB-странице.

Участок трассы Н-31 Днепр – Решетиловка на Днепропетровщине выдержал тест гоночными болидами

В тест-драйве участвовали такие известные спортсмены как Виктор Поваров – заслуженный тренер Украины по техническим видам спорта, майстер спорта по мотокроссу та кольцевым гонкам, многократный чемпион международных автопробегов, Александр Медведченко – чемпион Украины по шоссейно-кольцевим гонкам, мастер спорта международного класса, Владимир Гавриленко – создатель гоночного КРАЗ, многократный чемпион по кольцевым гонкам.

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В тест-драйве трассы приняли участие известные спортсмены

Трасса Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка строится по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Эта дорога национального значения – кратчайший путь и оптимальный маршрут из Днепра в Киев. Она проходит по Полтавской и Днепропетровской областям. Общая протяженность составляет 137,5 км, в том числе почти 80 км по Полтавщине и 58 км по Днепропетровщине.

Трасса Н-31 проходит по Полтавской и Днепропетровской областям

Сейчас дорожная техника работает за новопростренным мостом через канал Днепр – Донбасс, где прокладывается финальный участок трассы.

"По завершении ремонтных работ Украина получит первый украинский хайвей, построенный во времена независимости. По параметрам это будет дорога первой категории с 4 полосами движения", – говорится в сообщении "Укравтодора".

По завершении ремонтных работ Украина получит первый украинский хайвей

Напомним, первый заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал, что среди заданий программы на этот год – обновление 4500 км дорог национального и 2000 км местного значения.

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