'Большая стройка' создала более 200 тысяч рабочих мест в период коронакризиса, – Юлия Свириденко

Программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стала одной из главных государственных программ поддержки, направленных на борьбу с последствиями кризиса, связанного с пандемией.

Об этом заявила в Facebook заместитель руководителя Офиса президента по вопросам экономики Юлия Свириденко.

"Большая стройка" обеспечила работой более 200 тыс. работников: рабочих, проектировщиков, специалистов по реконструкции школ, садиков, больниц и стадионов", – рассказала она.

По словам Свириденко, государство ввело и другие программы поддержки. Так, 95 тыс. безработных смогли пройти в прошлом году курсы в государственной службе занятости, и практически каждый нашел работу.

Видео дня

Государственную помощь смогли получить также около 400 тысяч работников предприятий, на которых сократили рабочий день.

"В среднем помощь была 7,5 млн грн, а всего на эту программу государство потратило почти 3 млрд грн – это наша программа по частичной безработице", – отметила заместитель главы ОП.

Программой "8 тысяч" для предпринимателей, которые потеряли доходы, когда населенные пункты находились в красной зоне, воспользовались более 480 тыс. ФОПов и работников малых предприятий в прошлом году и 340 тыс. – в 2021-м.

Другая программа – 5-7-9 –помогла малому и среднему бизнесу получить кредиты под низкие проценты.

"Эту возможность реализовали более 12,5 тысяч предприятий в сельском хозяйстве, торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в промышленности. И мы уверены, что эти компании не только сберегли, но уже и создали рабочие места для почти 20 тысяч новых работников", – сказала Свириденко.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году по программе планируется построить и отремонтировать рекордные 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений. Также сдадут в эксплуатацию 95 школ, 70 детских садов, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений, а по проекту "Большая реставрация" за три года будут восстановлены 150 памятников культуры.