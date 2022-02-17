'Большая стройка' будет продолжаться по расписанию, – в Укравтодоре ответили на намерения врага дестабилизировать ситуацию и посеять панику

Первый заместитель главы Государственного агентства автомобильных дорог Андрей Ивко призвал не поддаваться панике на фоне угрозы российской агрессии и заверил, что Службы автомобильных дорог в областях, подрядные организации, техника и все работники активно готовятся к старту нового строительного сезона программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом он поделился в своем Facebook.

"Последние недели враг прилагает максимум усилий для дестабилизации ситуации внутри нашего государства. Нам пытаются навязать правила игры, дезориентировать, посеять страх и панику. Противостоять такой угрозе можно путем обеспечения социальной и экономической стабильности в Украине", – написал первый заместитель главы Укравтодора.

Чиновник призвал не поддаваться на провокации агрессора, продолжать работать и жить привычной жизнью. Так, например, развитие инфраструктуры во всех уголках Украины, запланированное на этот год, будет продолжаться в соответствии с заранее наработанным графиком.

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"Уверяю, что на этот момент Службы автомобильных дорог в областях, подрядные организации, техника и все работники активно готовятся к старту нового строительного сезона. Развитие инфраструктуры во всех уголках Украины, от Стрыя до Извариного, будет продолжаться по расписанию", - подчеркнул Ивко.

В планах дорожного ведомства на этот год – ремонт и строительство 5,5 тыс. км государственных дорог и обновление не менее 300 искусственных сооружений.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках программы в этом году планируют обновить также 1,5 тыс. дорог местного значения.