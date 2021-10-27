'Большая стройка': аэропорт Херсона встретит курортный сезон с новой взлетной полосой

Херсонская область стала одной из первых в Украине, где началась реконструкция аэропорта. В следующем году он уже сможет принимать самолеты на новую взлетно-посадочную полосу. Об этом во время пресс-конференции в Херсоне заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко.

"Аэропорт Херсона – первый, в котором вышли на работы и уже их делают. Херсон и Днепр – у нас сейчас фактически два аэропорта в работе, остальные проходят тендеры. Поставленные нами цели: аэропорт Херсона должен был готов уже к Новому году и запуститься в новом летнем сезоне уже с новой взлетно-посадочной полосой", - рассказал Тимошенко.

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Среди других инфраструктурных проектов, реализуемых в Херсонской области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", он также отметил развитие медицины. Область стала первой в стране, где выполнен план реконструкции приемных отделений на 2021 год. В следующем году начнут модернизацию областной детской и взрослой больниц.

"Программа "Большая стройка" с каждым годом увеличивается по темам проектов. Мы начинали со школ, садиков, спортивных объектов и дорог государственного и местного значения. Затем добавили культурные объекты. На следующий год у нас есть новые планы", – рассказал координатор программы.

В частности, в Херсоне построят новый многофункциональный спортивный комплекс, а также одну из 19 ледовых арен, которые создаются в Украине по президентской программе.

Также в планах – расширение возможностей для занятий спортом и отдыха под открытым небом. В следующем году в городе начнут создание парка, а также комплекса для уличных видов спорта – урбан-парка.

"Это не просто какой-то спортивный объект. Это центр, магнит для молодежи. Я знаю, что у Херсона пока немного локаций, где можно отдыхать… То есть на следующий год еще больше расширяется программа "Большая стройка". И надеюсь, это будет видно и в Херсоне тоже", — добавил Тимошенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что здоровый и активный образ жизни должен стать национальной идеей. Для этого параллельно с развитием спортивной инфраструктуры по программе "Большая стройка" стартовала программа "Здоровая Украина" по созданию активных парков во всех населенных пунктах страны.