'Большая потеря для всех': в боях за Украину погиб активист из Львова Виктор Петров. Фото

В боях с врагом на фронте оборвалась жизнь молодого воина ВСУ Виктора Петрова из Львова. В мирной жизни он был членом команды Института общественных инициатив (ИСИ), активистом, сознательным гражданином, основателем WHAT IF creative studio и креативной школы What If.

Об этом сообщается на Facebook-странице образовательной платформы. В соцсети друзья и знакомые защитника скорбят по поводу большой для всех потери (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"С печалью сообщаем, что наш дорогой друг Виктор Петров отдал свою жизнь за нашу свободу. Выражаем соболезнования близким Виктора. Это большая утрата для родных, команды ИСИ, Львова и всей Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Виктор Петров из Сихова (жилой массив Львова. – Ред.) учился в лицее "Ориана", был хорошим, отзывчивым человеком. Он занимался волонтерством и был членом общественных организаций.

Также Виктор был инициатором многих креативных проектов, которыми вносил большой вклад в развитие родной страны. Когда его призвали встать на ее защиту, jy встал в ряды 54-й отдельной механизированной бригады им. гетмана Ивана Мазепы.

"Виктор всем сердцем, своей душой защищал нашу землю, пока дома его ждали родные и друзья. Герои не умирают!" – написало издание "Сихов Медиа", первым редактором которого был погибший активист и воин.

Военнослужащий, экс-депутат Львовского горсовета Игорь Шолтыс подчеркнул, что Виктор своим добрым сердцем и высоким умом спас тысячи детей от грязи уличных соблазнов и беспросветного будущего. Он выразил большое сожаление из-за гибели защитника.

"Ты жил для людей, а они жили благодаря тебе. Ты не жил "вопреки", а жил "за". От тебя требовалось так много – быть повсюду и со всеми, чтобы помочь в верную минуту. И ты без сомнений это делал. От нас требовалось так мало – уберечь тебя для наших преемников. Не уберегли. Найди мгновение простить нас в своем полете. Вечном и неустанном, как Украинская Cвобода. Корректируй с Неба, наш Виктор Петров! И привет всем нашим…" – написал Шолтыс в Facebook.

Детали гибели Виктора Петрова неизвестны. На своей странице в соцсети до войны он делился многими снимками с путешествий по горам и своей активной общественной деятельности. Зато защитник не выкладывал фото с фронта, за исключением только одного от 16 марта – с рыжим усатым "побратимом" Моней. Это был последний пост Виктора, где он объявлял сбор на дрон с тепловизором для своего подразделения, в то время воевавшего на Луганщине.

