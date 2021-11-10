Больницам Харьковщины в разгар пандемии бесплатно передали 240 тонн кислорода

Группа "Метинвест" совместно с Фондом Рината Ахметова в разгар пандемии коронавируса доставили в медучреждения Харьковской области, которые лечат больных COVID-19, 240 тонн кислорода. Это позволило больницам "безболезненно" пройти трудный период.

Об этом говорится в сюжете "5 канала". Как отметил, заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк, в случае отсутствия кислорода безусловно "была бы ситуация очень тяжелая, напряженная и сложная" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как отмечается, на Харьковщине сейчас едва ли не самая большая в Украине потребность в медицинском кислороде. И поставлять животворный газ для коронавирусных больных помогает бизнес. Известно, что по просьбе Минздрава украинские предприниматели бесплатно доставляют кислород больницам в разных регионах страны.

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"По поручению главы области господина Скакуна я отработал этот вопрос с "Метинвестом". В течение этих двух недель нас поддержали, снабдили кислородом на безвозмездной основе, за что мы искренне благодарны. И фактически около 300 тонн мы получили в поддержку главных наших больниц, которые оказывали медицинскую помощь", – рассказал Черняк.

240 тонн кислорода для больниц Харьковщины предоставили предприятия группы "Метинвест" – "Запорожсталь", Днепровский коксохим и "Азовсталь".