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Более полутора тысяч семей получили психоэмоциональную поддержку на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара

Мария Шевчук
Общество
2 минуты
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Более полутора тысяч семей получили психоэмоциональную поддержку на проекте 'Відновись' Фонда Вадима Столара

Благотворительный фонд Вадима Столара провел восьмой этап проекта "Відновись", который прошел в отеле VitaPark Поляна в Закарпатской области. Здесь его участники из семей защитников Украины смогли получить необходимую помощь, поддержку и внимание.

Этот этап "Відновись" состоялся по измененным правилам - в частности, команда проекта обновила перечень категорий участников.

Более полутора тысяч семей получили психоэмоциональную поддержку на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара

"На этот раз в проекте принимают участие семьи, которые ждут отца из плена, семьи, в которых отец пропал без вести, и семьи наших героев, которые пали на поле боя", - рассказала Наталья Приходько, волонтер Фонда.

По ее словам, темой этого летнего сезона "Відновись" стала Украина.

Более полутора тысяч семей получили психоэмоциональную поддержку на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара

"Мы вспоминали наши традиции и обычаи, лепили вареники, одевали национальные наряды. Ведь очень важно постоянно помнить свою идентичность и не дать врагу стереть наш национальный код", – пояснила волонтер.

Отметим, что на проекте дети и мамы не только отдыхают. С ними много работают специалисты – психологи, арттерапевты, аниматоры. Однако и развлечений, которых в наше время так не хватает детям, тоже достаточно. Команда организует для участников тематические праздники, концерты, проводит конкурсы, а также устраивает настоящий поход в горы с палатками и пением под гитару.

Более полутора тысяч семей получили психоэмоциональную поддержку на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара

А еще на восьмом этапе проекта его участники с помощью волонтеров подготовили и записали музыкальный трек, посвященный "Відновись".

Более полутора тысяч семей получили психоэмоциональную поддержку на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара

"Этим летом проекту "Відновись" исполняется два года. За это время мы смогли оказать психологическую поддержку более полутора тысяч семей. для дальнейшей жизни", – сказал Вадим Столар, основатель Фонда.

Более полутора тысяч семей получили психоэмоциональную поддержку на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара