Более двух третей украинцев выступают против ограничения сроков пребывания на должности мэров – опрос

Большинство опрошенных жителей Украины (67,7%) ничего не слышали о законодательной инициативе по ограничению количества сроков пребывания в должности городских голов. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного компанией "Социополис".

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Инициатива заключается в том, что если лицо уже занимало должность городского головы два полных срока, то такое оно больше не будет иметь права баллотироваться на эту должность.

Согласно опросу, подавляющее большинство опрошенных жителей Украины - 67,2%, соглашаются с утверждением, что если городской голова эффективно работает, он должен иметь право баллотироваться столько раз, сколько захочет, а избирать или не избирать его снова - должны решать только жители общины. Интересно, что относительно больше соглашаются с указанным утверждением жители поселков и сел и женщины, а относительно меньше - жители областных центров и мужчины.

При этом, та же категория, которая высказывается в поддержку мэров, одобрительно оценивает деятельность президента Украины Владимира Зеленского. Более двух третей опрошенных (67,8%) ответили, что оценивают его работу на посту президента полностью положительно или скорее положительно - такую позицию высказали жители сел и поселков и городов, которые не являются областными центрами, женщины и респонденты младшего возраста. Относительно хуже деятельность президента оценили жители областных центров; мужчины и респонденты среднего возраста.

Важно, что большинство опрошенных жителей Украины (54,6%) негативно отнеслись бы к ситуации, если бы в их громаде вместо избранного главы громады центральной властью был бы назначен глава военной администрации. Скорее или полностью положительно отнеслись бы к такой ситуации примерно вдвое меньше опрошенных (29,7%).

Однако только 5,2% респондентов считают, что глава их громады должен полностью поддерживать курс центральной власти, даже если это противоречит интересам громады. Подавляющее большинство (51,4%), выступают за то, что глава их общины должен иметь собственную позицию и инициативы, даже если они противоречат курсу центральной власти, но если это отвечает интересам их общины.

Что известно о законопроекте относительно мэров

Стоит отметить, что в апреле бывший нардеп Александр Черненко распространил текст проекта закона, ограничивающего количество сроков пребывания на должности городского головы.

"Ограничить каденции – максимум две за всю жизнь. Не подряд. А вообще... Инициатива выглядит как универсальная, но в первую очередь бьет по тем, кто уже давно у власти на местах. Если под эту инициативу найдут голоса, то на следующих местных выборах можем получить полный перезапуск власти на местах", - писал он.

Интересно, что в проекте прописана норма о том, что если лицо до вступления в силу этого закона уже занимало должность городского головы два полных срока, то такое лицо не имеет права баллотироваться на соответствующую должность после вступления в силу этого закона".

При этом, на портале Верховной Рады законопроект, упомянутый бывшим нардепом, пока не зарегистрирован, хотя он обнародовал его черновик под названием проекта "Закон Украины о внесении изменений в "Избирательный кодекс Украины" относительно ограничения количества сроков пребывания на должности городского головы".