Более 7 млрд грн задонатили войску через фонд "Вернись живым" с февраля 2022 года
Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" собрал более 7 миллиардов гривен на помощь Силам обороны Украины от 24 февраля 2022 года. В общей сложности за это время благотворительная организация получила 2 222 441 пожертвование. Сумма среднего доната составляет около 3000 гривен.
Эти средства позволили, кроме всего прочего, приобрести для сил обороны:
– ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2;
– 1460 пулеметов калибра 7,62 мм;
– 186 единиц 120-мм минометов;
– 11 разведывательных комплексов PD-2;
– 25 беспилотных авиационных комплексов "Аист-100" в составе 50 БпЛА;
– 25 беспилотных авиационных комплексов "ШАРК" в составе 75 БпЛА;
– более 800 новых автомобилей;
– 11 броневиков;
– 10 станций мобильных станций технического обслуживания;
– более 31 000 раций;
– 7050 единиц тепловизионной и ночной оптики;
– 6 725 дронов.
"Первый миллиард Фонда в помощь армии задонатили всего за 5 дней с момента полномасштабного вторжения России. За 8 лет до этого украинцы доверили нам около 281 миллиона гривен. С 2014-го благодаря компетентной, последовательной работе на усиление войск и прозрачной отчетности мы стали самой известной, ежедневные пожертвования сотен тысяч неравнодушных людей и бизнесов от буквально нескольких гривен до миллионов уже помогли нашей стране выстоять и дальше будут влиять на ход войны, приближая победу", – говорит Олег Карпенко, заместитель директора фонда "Вернись живым".
"Вернись живым" – это фонд компетентной помощи армии, а также общественная организация, которая занимается аналитикой в секторе безопасности и обороны, реализует проекты по реабилитации ветеранов через спорт. Является первой благотворительной организацией в Украине, получившей разрешение на закупку и импорт товаров военного и двойного назначения. Инструкторы Фонда подготовили тысячи высококвалифицированных специалистов – саперов, операторов беспилотных летательных аппаратов и пехотного вооружения, снайперов, а также работают над внедрением в ВСУ западных стандартов тактической медицины.