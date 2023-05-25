Более 7 млрд грн задонатили войску через фонд 'Вернись живым' с февраля 2022 года

Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" собрал более 7 миллиардов гривен на помощь Силам обороны Украины от 24 февраля 2022 года. В общей сложности за это время благотворительная организация получила 2 222 441 пожертвование. Сумма среднего доната составляет около 3000 гривен.

Видео дня

Эти средства позволили, кроме всего прочего, приобрести для сил обороны:

– ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2;

– 1460 пулеметов калибра 7,62 мм;

– 186 единиц 120-мм минометов;

– 11 разведывательных комплексов PD-2;

– 25 беспилотных авиационных комплексов "Аист-100" в составе 50 БпЛА;

– 25 беспилотных авиационных комплексов "ШАРК" в составе 75 БпЛА;

– более 800 новых автомобилей;

– 11 броневиков;

– 10 станций мобильных станций технического обслуживания;

– более 31 000 раций;

– 7050 единиц тепловизионной и ночной оптики;

– 6 725 дронов.

"Первый миллиард Фонда в помощь армии задонатили всего за 5 дней с момента полномасштабного вторжения России. За 8 лет до этого украинцы доверили нам около 281 миллиона гривен. С 2014-го благодаря компетентной, последовательной работе на усиление войск и прозрачной отчетности мы стали самой известной, ежедневные пожертвования сотен тысяч неравнодушных людей и бизнесов от буквально нескольких гривен до миллионов уже помогли нашей стране выстоять и дальше будут влиять на ход войны, приближая победу", – говорит Олег Карпенко, заместитель директора фонда "Вернись живым".

"Вернись живым" – это фонд компетентной помощи армии, а также общественная организация, которая занимается аналитикой в секторе безопасности и обороны, реализует проекты по реабилитации ветеранов через спорт. Является первой благотворительной организацией в Украине, получившей разрешение на закупку и импорт товаров военного и двойного назначения. Инструкторы Фонда подготовили тысячи высококвалифицированных специалистов – саперов, операторов беспилотных летательных аппаратов и пехотного вооружения, снайперов, а также работают над внедрением в ВСУ западных стандартов тактической медицины.