Более 500 человек собрал первый всеукраинский форум Social Camp Odesa

22 июля в Одессе состоялся первый форум для волонтеров и о волонтерах — Social Camp Odesa 2023. Под открытым небом в Зеленом театре собрались более 500 представителей благотворительных фондов, общественных организаций, бизнесменов, активистов и всех, кто сегодня задействован в гуманитарной и военной помощи стране.

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36 спикеров на форуме открыто и смело перед сотнями людей поднимали вопросы, на которые каждый сейчас ищет ответ: от психологических аспектов до регулирования волонтерской деятельности и законодательных инициатив, которые должно ввести государство, чтобы поддерживать сообщество.

“Волонтерство – это точно то, что должно латать дыры и не быть системой. Задача волонтерства показать, где государство медленно и не может. Чтобы государство быстро адаптировалось и залатало эти дыры. Права волонтеров должны быть защищены. Дайте нам возможность самоконтроля и самоорганизации, мы будем в этом эффективны. Государство же должно сделать так, чтобы волонтерская деятельность была не нужна", - подчеркнул один из спикеров дискуссионной панели "Партнеры, а не враги: какие шаги должно сделать государство, чтобы поддержать или сотрудничать с волонтерским движением" - руководитель проекта "Голос Гражданского общества" и профессор КНУ Андрей Длигач.

По словам заместителя директора фонда "Вернись живым" Олега Карпенко, который также присоединился к Social Camp Odesa, подобные мероприятия необходимы, ведь за последние полтора года волонтерская деятельность претерпела масштабные трансформации и сообщество необходимая платформа для обмена мнений, перезагрузки и вдохновения.

“После 24 февраля все изменилось. Мы как фонд начали покупать оружие. Таких прецедентов в мире не было. И роль больших фондов и маленьких инициатив должны быть. Там, где большие фонды не имеют скорости и гибкости, на это способны небольшие инициативы", - отметил Олег Карпенко.

Организаторы форума планируют продолжать помощь волонтерскому коммьюнити страны. В дальнейшем они намерены создать в рамках Зеленого театра волонтерский хаб, которым смогут пользоваться все причастные к волонтерству стороны.

“Тяжелые времена рождают сильных людей. Здесь, в Зеленом театре, мы делаем волонтерский хаб, призванный помогать объединяться волонтерам, предоставлять им необходимые знания и бесплатный коворкинг", – отметил координатор Social Camp Odesa и руководитель Зеленого театра в Одессе Виталий Карпенко.

Инициатор Social Camp 2023 украинский предприниматель и импакт-инвестор Егор Гребенников добавил, что большой интерес, проявленный со стороны зарегистрированных участников, лишь подчеркивает важность проведения форума в будущем.

“Борьба продолжается. Волонтерская деятельность по спринту превратилась в марафон, который продолжается параллельно с военной работой ВСУ и не имеет четких временных рамок. Волонтерское сообщество сегодня особенно нуждалось в перезагрузке, вдохновении и силах для забега вдолгу", — прокомментировал инициатор создания Social Camp Odesa Егор Гребенников.

Мероприятие проводилось при поддержке генерального партнера Impact Hub Odesa, креативного партнера Havas Ukraine, аналитического партнера Gradus Research, информационного партнера Odesa Business Club и контент-партнера благотворительного фонда "Волна 91".

Social Camp Odesa поддержали благотворительный фонд "Корпорация монстров", общественная организация "Безбарьерность", волонтерский центр "Гостиная хата", координационный центр по психическому здоровью при Кабинете министров Украины.

Генеральным медиапартнером стали: 1+1 media, Украинская правда

Медиапартнерами мероприятия были: Эспрессо.tv, Delo.ua, Mind.ua, Obozrevatel, Общественное. Одесса, 7 канал, ВСЕ