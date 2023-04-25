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Блог | Бойцы в окопах под постоянными обстрелами. Под Бахмут нужна помощь
За сутки ВСУ отразили 43 российских атаки на трех направлениях, это официальная информация от Генштаба.
Нашим бойцам очень нужна помощь на Бахмутском направлении.
Бойцы в окопах под постоянными обстрелами, ежедневно погибшие и раненые.
Мы с Вами не чувствуем войны благодаря им.
Очень прошу помочь!!
Два тепловизора-156 тыс. грн
Два дрона Мавик 3 Комбо – 190 тыс. грн
Люди, не будьте равнодушны
Вчера выкупила раке -120 700 тыс. грн, сегодня выкупила 10 тактических рюкзаков - 2000 евро
Пожалуйста, делайте репосты!!
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