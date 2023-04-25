За сутки ВСУ отразили 43 российских атаки на трех направлениях, это официальная информация от Генштаба.

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Нашим бойцам очень нужна помощь на Бахмутском направлении.

Бойцы в окопах под постоянными обстрелами, ежедневно погибшие и раненые.

Мы с Вами не чувствуем войны благодаря им.

Очень прошу помочь!!

Два тепловизора-156 тыс. грн

Два дрона Мавик 3 Комбо – 190 тыс. грн

Люди, не будьте равнодушны

Вчера выкупила раке -120 700 тыс. грн, сегодня выкупила 10 тактических рюкзаков - 2000 евро

Пожалуйста, делайте репосты!!

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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