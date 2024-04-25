УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Бойцы пяти подразделений получили автомобили от Фонда Вадима Столара

Мария Шевчук
Общество
1 минута
243
Бойцы пяти подразделений получили автомобили от Фонда Вадима Столара

Фонд Вадима Столара закупил и передал пять специализированных автомобилей на нужды защитников Украины. Об этом говорится в сюжете Новости.LIVE.

Транспортные средства получили воинские части А0501, А1225, А1484, А4714 и подразделение Сил специальных операций.

Бойцы пяти подразделений получили автомобили от Фонда Вадима Столара

"Мы знаем, что автомобили на фронте – это расходный материал, и поэтому очень часто к нам поступают запросы от военных по пополнению автопарка. Поэтому сегодня мы передаем очередные пять автомобилей для наших защитников. И верим, что эти автомобили помогут им более эффективно выполнять боевые задачи и сохранять жизнь", – отметила Наталья Приходько, волонтер Фонда.

Военные, получившие автомобили, подтверждают – на фронте у них есть постоянная потребность.

Бойцы пяти подразделений получили автомобили от Фонда Вадима Столара

"Автомобили у нас используются в сверхсложных условиях, поэтому регулярно выходят из строя. Поэтому они подводили неоднократно, перегревались, просто не заводились в самый неподходящий момент. Поэтому хочу поблагодарить Фонд Вадима Столара за эти качественно подготовленные к службе машины", - отметил военнослужащий Сергей.

По словам военного под псевдо "Атаман", уже вскоре переданные автомобили будут выполнять боевые задания на Бахмутском направлении, на обороне Часового Яра.

Бойцы пяти подразделений получили автомобили от Фонда Вадима Столара

"Наш Фонд с первых дней помогает фронту, в том числе транспортными средствами. Мобильность на передовой помогает сохранять жизнь наших защитников и эффективно противодействовать врагу. Будет работать над этим и дальше", – сказал Вадим Столар.

Отметим, что в целом волонтеры Фонда передали на нужды защитников уже 64 транспортных средства: специализированные внедорожники, бронеавтомобили и моторные лодки.