Бойцы пяти подразделений получили автомобили от Фонда Вадима Столара

Фонд Вадима Столара закупил и передал пять специализированных автомобилей на нужды защитников Украины. Об этом говорится в сюжете Новости.LIVE.

Транспортные средства получили воинские части А0501, А1225, А1484, А4714 и подразделение Сил специальных операций.

"Мы знаем, что автомобили на фронте – это расходный материал, и поэтому очень часто к нам поступают запросы от военных по пополнению автопарка. Поэтому сегодня мы передаем очередные пять автомобилей для наших защитников. И верим, что эти автомобили помогут им более эффективно выполнять боевые задачи и сохранять жизнь", – отметила Наталья Приходько, волонтер Фонда.

Военные, получившие автомобили, подтверждают – на фронте у них есть постоянная потребность.

"Автомобили у нас используются в сверхсложных условиях, поэтому регулярно выходят из строя. Поэтому они подводили неоднократно, перегревались, просто не заводились в самый неподходящий момент. Поэтому хочу поблагодарить Фонд Вадима Столара за эти качественно подготовленные к службе машины", - отметил военнослужащий Сергей.

По словам военного под псевдо "Атаман", уже вскоре переданные автомобили будут выполнять боевые задания на Бахмутском направлении, на обороне Часового Яра.

"Наш Фонд с первых дней помогает фронту, в том числе транспортными средствами. Мобильность на передовой помогает сохранять жизнь наших защитников и эффективно противодействовать врагу. Будет работать над этим и дальше", – сказал Вадим Столар.

Отметим, что в целом волонтеры Фонда передали на нужды защитников уже 64 транспортных средства: специализированные внедорожники, бронеавтомобили и моторные лодки.