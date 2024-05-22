Бойцам ПВО, защищающим небо над Киевщиной, срочно нужен боевой "бусик": волонтер просит о помощи
Волонтер из Белоцерковщины Александр Шпичко обратился к украинцам с просьбой о помощи. Он срочно собирает средства на микроавтобус для подразделения ПВО, защищающего Киев и область от шахедов и других "подарков" врага.
Для покупки боевого "бусика" нужно собрать всего около 180 тысяч гривен. Задонатиты можно как на банке, так и на карту ПриватБанка.
"Помогите приобрести маленького, ржавенького и замученного поляками бусика, потому что транспорт – это одна из самых болезненных потребностей наших защитников", – написал волонтер, в шутку намекая, что бойцам не нужна дорогая элитная машина и на ее приобретение понадобится не так много денег.
Давайте посчитаем, если только тысяча украинцев задонатят всего по 180 грн, то у наших защитников будет "боевой конь".
Волонтер также с теплом рассказал о своих земляках из городка Узин, которые сегодня "держат своими руками небо над нами".
"Раньше они любили рыбалку, гараж и футбол, а теперь любят сбивать ракеты и мопеды", –написал Александр.
Поэтому просим всех неравнодушных активно присоединиться к сбору, чтобы наши защитники могли и дальше эффективно уничтожать "подарки" вражеской русни и держать небо над нами. Отблагодарим их хотя бы да!
Реквизиты для помощи:
Банка: https://send.monobank.ua/jar/4jRaPg2Bhk
Номер карты в Монобанк: 5 375 411 214 506 060
Номер карты ПриватбанкаШпикачка О.А.: 5168 7456 1057 1 942
PayPal [email protected]