Память о Крутах вернулась в Украину с восстановлением ее независимости в 1991 году. Но тогда и в течение следующих двух десятилетий этот бой вспоминали как трагедию или даже поражение. Защитники станции погибли, большевики продолжили свое наступление на Киев. Вот что говорили о Крутах.

Для большей драматизации существенно завышалось количество украинских потерь, занижался их возраст. Как следствие, упоминание этого события превратилось в плач и отчаяние от очередного поражения. Такой подход далек не только от объективной исторической оценки случившегося под станцией Круты 29 января 1918 года, но и от подлинного чествования памяти участников этих событий.

Тяжело одержанную ценой военных жизней победу обесценивают, называя поражением. Гибель в бою около сотни украинских воинов – это трагедия. Но втрое большее количество вражеских потерь отрицает тезис о поражении. Особенно если учесть, что соотношение сил участников боя почти 1 к 10 не в пользу украинцев.

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Більшовики зуміли продовжити свій наступ на Київ лише через чотири дні. Для проголошеної лише кілька днів тому незалежної Української Народної Республіки це були визначальні чотири дні, які дозволили їй отримати міжнародне визнання та військову допомогу. Незабаром після цього більшовиків вигнано далі на схід. Так, через рік вони знову повернулися, але знов не назавжди.

Війна з Росією царською, більшовицькою, путінською триває досі. На жаль, досі на українській землі. Але нині вже – за сотні кілометрів від Києва. В цій війні ми перемагаємо, бо нині Росії протистоїть не кілька сотень добровольців, а багатотисячна і високопрофесійна українська армія. На боці України не кілька держав, що визнали її у 1918, а практично весь цивілізований світ, який засуджує російську агресію.

Ми перемагаємо, бо не забули про бій 29 січня 1918 року. Про Крути пам‘ятали в Українській повстанській армії, де це ім‘я присвоїли одному з військових формувань на Волині. Про Крути пам‘ятають у сучасній армії, де цим іменем названо військовий ліцей у Львові та військовий інститут у Києві. Ми переможемо, коли будемо пам‘ятати про Крути як нашу перемогу.