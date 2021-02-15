Боевому офицеру отказали в обслуживании на украинском: проверяем, как работает закон об украинизации

605 обращений о нарушениях от граждан из разных областей пришло на адрес языкового омбудсмена менее чем за месяц с момента вступления в силу отдельных норм закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", говорится на сайте Уполномоченного. Как известно, с 16 января 2021 года все представители сферы услуг обязаны обслуживать потребителей на украинском языке, а также пользоваться им, информируя клиентов и посетителей о товарах.

По информации, которую обнародовал Уполномоченный по защите государственного языка, в период с 16 января по 11 февраля чаще всего замечания возникали к работе интернет-ресурсов, где отсутствовала страница на украинском. По этому поводу зарегистрировано 281 обращение. В секторе обслуживания известно о 126 нарушениях и ограничениях прав на использование государственного языка.

Как сообщил в комментарии OBOZREVATEL языковой омбудсмен Тарас Креминь, одно из нарушений в сфере обслуживания, на котором он акцентировал, произошло в Николаевской области.

"На наш адрес прислал свое обращение командир одной из воинских частей. Он обслуживался в супермаркете города Снигиревка Николаевской области. К большому сожалению, по его просьбе разговаривать с ним на украинском, кроме всего прочего еще и культурно, ему категорически отказали. К сожалению, я как Уполномоченный осознаю, что такие случаи не редкость. На примере этой ситуации хочу сказать, что буду заниматься еще и вопросом правозащиты. Ведь нарушается не просто языковой закон, но и права гражданина. А в данном случае боевого офицера, которого унижали только потому, что он требовал соблюдения закона", – заметил Креминь.

Есть жалобы и по поводу использования не государственного языка депутатами некоторых местных советов и возможных нарушений в сфере образования. Наиболее активно сообщали о несоблюдении языкового закона в столице Украины и Киевской области – 276. На остальной территории государства жалоб значительно меньше.

По итогам первого месяца, в восточных регионах зафиксировано 7 обращений в Луганской области и 4 – в Донецкой. На юге активной пока была Николаевская область – 6 жалоб. Среди западных регионов о нарушениях сообщили 4 раза в Тернопольской области, а также по 2 случая – в Херсонской, Ривненской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой областях.

"Согласно ст. 57 Закона Украины о языке, если на наш адрес граждане присылают обращение о нарушении прав в сфере рекламы или обслуживания, или сообщают о проблемах с вывесками, мы формируем свое обращение и отправляем на адрес субъекта хозяйствования. Такому субъекту объявляется предупреждение и требование устранить нарушение в течение 30 дней. Если по конкретному субъекту в течение года есть два таких случаях, мы составляем акт, и я как Уполномоченный могу наложить штраф в размере от трехсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан. Но это решение может быть обжаловано в судебном порядке. По состоянию на сегодняшний день не наложено ни одного штрафа. Сейчас мы предоставляем свои рекомендации устно или письменно через средства коммуникации, в том числе и в соцсетях", – подчеркнул Уполномоченный по защите государственного языка.

Относительно размеров штрафов, то пока злостным нарушителям придется заплатить от 5100 до 6800 грн.

Кроме того, Тарас Креминь отметил, что, судя по количеству жалоб и обращений за первый месяц, есть надежды на дальнейшую успешную имплементацию закона.

"В подавляющем большинстве языковой закон выполняется. Ситуация довольно оптимистична", – сказал Креминь.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

Депутаты партии "Слуга народа" могут отменить штрафы за несоблюдение языкового законодательства. Соответствующие законопроекты, авторами которых стал целый ряд народных избранников президентской партии, они подали в Верховную Раду еще в конце января.