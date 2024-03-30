'Блогерство должно быть урегулировано': психолог объяснила, как можно решить проблему детской игромании

Игромания среди детей – проблема, которая растет, в частности, и вследствие блогерской рекламы. Люди, позиционирующие себя общественными деятелями и инфлюэнсерами, часто не гнушаются отмахнуться от каких-либо ценностей, если могут получить деньги.

Бороться с этим можно и нужно. Пути решения проблемы эксклюзивно для OBOZ.UA назвала психолог Вера Романова.

"Это не о кенселинге должно быть, это должно быть о каком-то профессионально-нравственном стандарте. У нас есть в КЗОТе профессия блоггер? Нет. У нас нет КВЭДа за блогерскую деятельность, а если мы посмотрим, как их позиционируют в большинстве – это общественный деятель или еще что-то", – отметила психолог.

"Давайте мы обратимся в Министерство экономики, или Министерство финансов, и хотя бы отрегулируем КВЭДы, чтобы люди, занимающиеся блогерством брали деньги за блогинг, и тогда мы в КЗОТе можем выделить перечень таких специальностей, которые должны быть урегулированы, и тогда нести ответственность за ту информацию, которую они предоставляют", – предложила Романова, предположив, что в этом случае эти люди будут понимать последствия своей деятельности.

Психолог считает, что необходима определенная информкампания, обучение для блогеров. Они должны не просто доносить до своей аудитории, что игра – это плохо, но объяснять, например, как помочь себе сдержаться.

Также, по словам психолога, блогеры должны рассказывать, как организовать для себя увлечение играми с точки зрения финансов – не "спускать" на это весь свой бюджет, а позволять себе потратить лишь определенный процент.

То есть, необходимо объединять инфлюэнсеров, общественных деятелей и показывать пути правильного донесения информации до людей, считает Романова.

Как сообщал OBOZ.UA, экономический эксперт Сергей Фурса выразил мнение, что тотальный запрет онлайн-казино в Украине не решит проблему игромании. А лучше на государственном уровне ограничить рекламу казино. Она и рынок искажает рекламный и в принципе ее многовато, убежден специалист.

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