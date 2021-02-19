Блогер в соцсети открыто прорекламировал препарат, вызывающий галлюцинации и смерть

В соцсети TikTok блогер в открытую прорекламировал спазмальгетик, передозировка которым может вызвать галлюцинации, привыкание и поразить печень.

Как пишет "Апостроф", тиктокер не скрывая благодарит администрацию соцсети за то, что видео до сих пор находится в открытом доступе. Оно было опубликовано два дня назад и по состоянию на 18 февраля еще оставалось на его странице.

На снятых кадрах ярко накрашенный парень говорит о спазмолитиках, которые продаются в аптеках без рецепта, утверждая, что при передозировке они вызывают галлюциногенный эффект и так называемый "трип".

Позже он добавляет, что этот препарат в больших дозах вызывает привыкание и отказ работы печени.

Стоит отметить, что у него более 400 тысяч подписчиков в TikTok.

Напомним, что в последнее время в Украине произошла волна попыток самоубийств среди подростков, в некоторых случаях они заканчивались трагически. Так ученицы седьмого класса в Боярке отравились таблетками "Дротаверин", приняв их в большом количестве. Одна из девочек умерла.

Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба заявил о возможном участии девочек в интернет-"игре", а правоохранители начали расследование по факту доведения несовершеннолетних до самоубийства.

Также правоохранители заявили об опасности в интернете и дали родителям рекомендации, как уберечь своих детей.

Причиной могли стать так называемые группы смерти в социальных сетях и "челленджи", которые там пользуются популярностью. Друзья и близкие погибших считают, что суициды могли быть совершены под чьим-то влиянием. Подробнее – читайте в материале OBOZREVATEL.