Блогер назвал возможную причину разрушения моста на Львовщине

Мост через реку Западный Буг на дороге Н-17 Львов - Радехов - Луцк, обрушившийся в понедельник, 3 мая, должны были капитально отремонтировать еще при предыдущей власти, однако тогда дорожники ограничились укладкой нового асфальта. Об этом сообщил в Facebook блогер Рауль Чилачава.

"По дороге Луцк-Львов устал очередной мост. Тут же начался холивар по поводу того, что вот оно какое "Велике крадівництво". Потом выяснилось, что дорогу ремонтировали во времена предшественников, но на мост денег не было, поэтому просто обновили на нем асфальт. Вышли сами на себя. Бывает..." –- отметил он.

Как сообщили в Укравтодоре, сооружение уже 5 лет находилось в предаварийном состоянии. В 2020 году мост был включен в список Национальной программы восстановления мостов, части программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Старт работ был запланирован на ближайшие месяцы.

В учреждении пообещали, что проект реконструкции в ближайшее время будет представлен техсовету Укравтодора и секции 5 ГосдорНИИ. Работы начнутся в максимально короткие сроки после определения подрядчика.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая во Львовской области на трассе Н-17 Львов – Радехов – Луцк произошел обвал аварийного моста через реку Западный Буг.

Сейчас уже организовали объезд, в ближайшее время в техсовете "Укравтодора" представят проект реконструкции. После этого оперативно определят подрядчика и в максимально короткие сроки начнут строительные работы.