'Блогер Кемп' от Фонда Рината Ахметова приглашает пострадавших от войны детей на осеннюю смену: кто может попасть

Открыта регистрация на новую смену "Блогер Кемпу" – Фонд Рината Ахметова приглашает детей в возрасте от 10 до 16 лет, пострадавших в результате войны в Украине, стать участниками осенней смены проекта "Мирный отдых детям Украины". В рамках проекта Фонд системно обеспечивает детям отдых, оздоровление и психологическую реабилитацию.

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Зарегистрируйтесь онлайн до 20 сентября 2024 года по ссылке.

Принять участие в проекте могут:

– дети, которые были незаконно вывезены в Россию и удалось вернуть в Украину;

– дети, потерявшие родителей во время войны;

– дети из приемных семей и детских домов семейного типа;

– дети опекунов и усыновителей;

– дети, проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия;

– дети с деоккупированных территорий;

– дети, пострадавшие от боевых действий.

Осенняя смена "Блогер Кемп" продлится 10 дней – с 18 по 27 октября 2024 в Закарпатье. Участие является бесплатным. Приоритет при отборе участников будет предоставляться детям, не участвовавшим в проекте в течение 2023 и 2024 годов.

Проект "Мирный отдых детям Украины" от Фонда Рината Ахметова направлен на поддержку детей, верящих в свой потенциал и будущее своей страны. Участники каждой смены приобретают новые знания, овладевают навыками блоггера, уделяют много времени творчеству и посещают практические мастер-классы от специалистов.

В течение каждой смены с детьми работают квалифицированные психологи, прошедшие обучение Фонду Рината Ахметова по программе "Травма войны", а также наставники и команда Фонда. Профессионалы помогают юным украинцам справляться со стрессом и последствиями пережитого во время войны, преодолевать страхи и обретать уверенность в своем будущем.

На переменах дети активно проводят время на свежем воздухе, много общаются, играют и знакомятся с разными профессиями. Благодаря проекту почти 5000 детей со всей страны получили возможность оздоровиться и получить психологическую помощь.

Для всех украинских детей и подростков Фонд Рината Ахметова реализует образовательные, оздоровительные, реабилитационные, психологические и мотивационные проекты. За 19 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины. Больше информации по ссылке.