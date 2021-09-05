Оккупационная "власть" Крыма сообщила о том, что энергосети так называемого "предприятия" "Крымэнерго" изношены на 75%, оборудование подстанций до 96%. При этом "властям региона" пришлось сдвигать сроки сдачи объектов, запланированных на 2020-2021 года в среднем на два года, из-за того, что энергетики существенно отстали от графиков реконструкции подстанций и ЛЭП.

Так, согласно информации, одной из причин регулярных аварийных отключений могут быть моральная и физическая изношенность энергосетей. "При таком подходе даже окончание строительства транзитных ЛЭП, которое выполняется по "Федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя" до 2025 года, не сможет существенно изменить ситуацию – состояние распределительных линий и оборудования не позволит беспрепятственно доставлять энергию до потребителя", — комментируют "местные эксперты".

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Как отмечают на "предприятии", "высокая" энергия будет, но 220 до розетки не дойдет.

Напомним, оккупанты пообещали, что после подключения так называемого "энергомоста" "Крым-Кубань" для полуострова будет достаточно перетока энергообеспечения. Однако, крымчане вынуждены мирится с отсутствием электроэнергии из-за частых аварий на линиях электропередач. Кроме того, оккупанты не рассчитали, что одной из причин нагрузки на и без того слабую электросистему Крымского полуострова является перенаселение Крыма гражданами РФ.

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