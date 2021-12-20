Благодаря "Большой стройке" Зеленского остров Хортица стал лучшим безбарьерным туристическим объектом Украины
Национальный заповедник "Хортица" стал лучшим безбарьерным туристическим объектом по версии главной туристической премии Украины "Ukraine Tourism Awards 2021".
Восстановление исторических памятников острова, а также создание условий безбарьерности происходило в этом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
В этом году в 14 номинациях "Ukraine Tourism Awards 2021" будут отмечены лучшие игроки рынка, которые показали пример нестандартных решений и продолжали работу в условиях коронакризиса, пытались повышать уровень обслуживания, а также уделяли особое внимание инклюзивному туризму.
Хортица победила в номинации "Доступный туризм. Безбарьерная культура".
Остров годами находился в упадке. В рамках президентской программы Хортицу было решено превратить в первый в Украине безбарьерный остров, где будет удобно всем посетителям – родителям с колясками, людям пожилого возраста, людям с инвалидностью.
В частности, в этом году на острове появился "Холм Единства" - абсолютно инклюзивный подъем на смотровую площадку. Его сделали под малейшим углом, чтобы человек не уставал при подъеме. На холме предусмотрели места передышки, навигация продублирована шрифтом Брайля, а дорожки обозначены тифлоплиткой.
Партнером преобразований стала горно-металлургическая группа Метинвест, сопровождающая проект с самого начала преобразований.
Ранее во время визита в заповедник "Хортица" первая леди Украины Елена Зеленская отметила, что преобразования осуществляются с учетом пожеланий и замечаний посетителей.
"Эта большая сила и неисчерпаемая энергия должны быть доступны всем без исключения. Остров станет первым в Украине безбарьерным туристическим объектом, где философия безбарьерности будет раскрыта в разных смыслах – от инклюзивного ландшафтного подъема до современной организации музейного пространства. Философия безбарьерности Хортицы в том, чтобы остров делился своей силой со всеми – постоянно, легко и везде", – сказала Елена Зеленская.
За последний месяц "Хортица" уже получила отличие за интерактивное лазерное шоу "Трансформация сквозь историю" на международном конкурсе LIT Lighting Design Awards в Лос-Анджелесе, а бренд Хортицы стал бронзовым призером международной премии "Epica Awards".
Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в этом году стартовала " Большая реставрация" - программа по восстановлению выдающихся исторических памятников и объектов культурного наследия, которая рассчитана на несколько лет.