Благодаря конструктивной работе коллегиального органа по тыловому обеспечению Минобороны армия вовремя получила зимнюю одежду, – Яровая

По стандартам зимний период начинается 15 октября. В этом году впервые с начала полномасштабного вторжения ВСУ вовремя получили зимнюю форму.

Об этом сообщила волонтер, член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая в эфире радио NV.

"Армию переодели в зимнюю одежду, как и обещала. Все довольны. Единственное, что я предупреждала о том, что на складах Министерства обороны осталось нам по наследству около 200 тыс. комплектов той зимней формы, которые покупали в Турции, которая не очень хорошего качества. . И мне ребята тоже снимают фотографии, но с этим уже ничего сделать не могу", – говорит Яровая.

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По словам волонтерки, остальные - качественная зимняя одежда, которую еще летом проторговали через Прозорро.

"Мы прописали квалификационные требования таким образом, что на торги вышли только украинские производители. Эта форма отшивалась по техническим условиям. И никаких нареканий на те поставки, которые мы проторговали летом – нет", – подчеркнула Яровая.

Она также сообщила, что из резервного фонда удалось привлечь дополнительные 2 млрд. грн. на вещевое обеспечение ВСУ.

"Будем пересматривать еще и нормы выдачи, которые сейчас очень низкие. В мирное время, может и возможно на полгода выдавать один комплект формы. Но не во время войны. Так что нормы обеспечения нужно пересматривать", - подчеркнула Яровая.