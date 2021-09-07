Благодаря искусственному интеллекту вселенная 'Дилера реальности' теперь доступна на 50 языках

Живущий в Киеве болгарский писатель Николас Димитров, автор нашумевшего киберпанк-триллера "Дилер реальности" о корпоративном шпионе, ставшем мессией первой цифровой религии в мире, удивил своих поклонников, выложив в свободный доступ электронную версию своей первой книги-трилогии на 50 языках мира. Переводы доступны на сайте романа по ссылке.

Идея перевести роман на 50 языков принадлежит болгарскому издательству "Колибри", выпустившему уже шесть тиражей "Дилера". Это делает Николаса Димитрова самым переводимым болгарским писателем и одним из самых переводимых авторов 21-го века.

Будучи приверженцем киберпанка, Димитров привлек к переводу искусственный интеллект, а именно инновационную нейросетевую технологию от немецкой компании-разработчика, способную переводить литературные тексты без потери качества.

"Этим жестом я хочу поблагодарить всех фанатов киберпанка и особенно международных подписчиков "Дилера" в соцсетях за их активность и поддержку. Именно они вдохновили меня на написание продолжения романа, которое увидит свет уже в следующем году. А еще я нахожу, что подарить читателям книгу на 50 языках – это хороший способ отметить мой 50-й день рождения", – прокомментировал Димитров.

Напомним, что украиноязычное издание "Дилера реальности" вышло в конце прошлого года в издательстве "Фабула" и имеет свою "изюминку" – автор, который вот уже 25 лет живет в Украине, создал для этой версии оригинальную концовку, отличную от остальных.

Свое 50-летие Димитров также решил отметить в Украине. Закрытая вечеринка в киевском театре "Сузір’я" собрала близких друзей писателя, среди которых были и украинские селебрити – Ирина Билык, Семен Горов, El Kravchuk, Лилия Пустовит, Виктория Гресь, Антон Фридлянд.

Ранее Ирина Билык и другие звезды приняли участие в тематическом фотосете, примерив образы героев романа "Дилер реальности".

В ближайших планах Димитрова – издание дополненной версии "Дилера реальности" в Германии и Великобритании, а также экранизация в США.

Сингапур недалекого будущего превратился в мировую столицу бизнеса и технологий. Потребление достигло предела, мораль вышла из моды, религии превратились в фастфуд. Человечество погрязло в развлечениях, разврате и наркотиках. У элиты появился новый вид развлечений – Персональная Реальность, в которой можно воплотить любую самую порочную и преступную фантазию. Корпоративный шпион Золтан Варго получает задание проникнуть в недра корпорации, создающей персональные реальности, чтобы выяснить суть зловещего проекта, но сам оказывается втянут в дьявольскую игру. Порнографический эксперимент над миллионами людей и запуск первой в мире цифровой религии ломают все его планы, и Золтан открывает для себя одну потрясающую истину.

Первый релиз романа вызвал широкий резонанс из-за идеи создания единой цифровой религии и обретения людьми вечной жизни в виде цифровых сущностей. Негативные комментарии представителей православной церкви способствовали "демонизации романа" в медийном пространстве славянских стран. "Основные мировые религии превратились в крупные корпорации. Церковники захватили монополию на веру, однако человек сегодня не нуждается в посредниках, чтобы стать ближе к Богу", – отстаивает свое мнение Николас Димитров.

Книга ориентирована на аудиторию 18+. Главный герой устраивается на работу в таинственную корпорацию, где в качестве собеседования предлагается тест на сексуальную совместимость с руководством, распространяет цифровые наркотики и проводит порнографический эксперимент над миллионами мужчин. Таким эпатажным способом автор предлагает читателям задуматься, где в цифровом обществе проходит граница между дозволенным и запрещенным, выдумкой и реальностью.

Будучи полиглотом, говорящим на 11 языках, Димитров написал первые две книги романа на русском. Работу над третьей книгой трилогии – "Властелин завтрашнего дня" – он начал в Мексике, где находился во время локдауна, поэтому она написана на испанском.

Димитров придумал интересную идею продвижения романа в соц. сетях – основанную на размещении оригинального контента в духе романа, часть которого была создана искусственным интеллектом, а часть начинающими писателями из разных стран.

Николас Димитров родился и вырос в Болгарии. Детство до 12 лет провёл в детском доме. Встреча с Иоанном Павлом ІІ и Джорджем Соросом изменила судьбу 16-летнего юноши, ученика гимназии древних языков и культур. Дальнейшее образование автор получил в университетах Брюсселя, Вашингтона и Буэнос-Айреса. Яркий представитель движения New Age, путешественник по местам Силы, он одинаково комфортно чувствует себя в горах Тибета и на фестивале Burning Man. Полиглот, владеет 11 языками.

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