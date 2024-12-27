'Благодаря им это государство есть на земле': Зеленский вручил военным и родственникам погибших Звезды Героев и Кресты боевых заслуг. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский отметил воинов Сил обороны самыми высокими государственными наградами – Золотыми Звездами Героев Украины и Крестом боевых заслуг. Также он передал ордена и награды родным погибших защитников Украины.

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На своем канале в Telegram глава государства подчеркнул, что благодаря таким людям существует Украина. Он поблагодарил воинов за защиту.

"В мире почти 200 независимых государств. Каждое из них имеет свой характер и причину, почему это государство на земле. Для Украины такой причиной являются наши люди. Сегодня, в день после Рождества, мы отмечаем высшими государственными наградами – Золотыми Звездами Героев Украины – и особой боевой наградой – Крестом боевых заслуг – наших самых смелых воинов, наиболее преданных людей. Спасибо за то, что вы есть в Украине. Слава нашим воинам!" – говорится в сообщении президента.

На сайте главы государства отметили, что посмертно ордена "Золотая Звезда" были удостоены:

Майор Андрей Пильщиков ("Джус"). С марта 2022 по август 2023 совершил 101 боевой вылет, уничтожал воздушные цели, вражеские комплексы ПВО, вооружение, авиационную и военную технику. Участвовал в переговорах в Сенате США по предоставлению Украине комплексов Patriot, ракет ATACMS и истребителей F-16. Погиб 25 августа 2023 во время выполнения боевого задания.

Младший сержант Владимир Очеретяный. Старший боевой медик, спасший сотни жизней воинов. Погиб в марте 2023 года, спасая побратимов.

Капитан Вячеслав Синдий. Воевал на Херсонщине, Николаевщине и в Мариуполе. 5 апреля 2022 года в составе экипажа доставлял боеприпасы и эвакуировал раненых с завода "Азовсталь" в Мариуполе. При возвращении его борт исчез с радаров.

Старший сержант Игорь Рахманов. Защищал Украину с 2014 года. Благодаря ему удалось сберечь жизнь 25 украинских воинов. Под его командованием только в одном из боев было уничтожено три танка Т-72, БМП и более 30 оккупантов. Погиб 5 апреля 2022, когда оказал помощь раненым.

Сержант Александр Плохих. Добровольно принял участие в тайной операции в окруженном Мариуполе. В составе группы лично уничтожил 10 окупантов. Летом прошлого года вместе с побратимом уничтожил штурмовую группу и взял в плен двух оккупантов. Во время их эвакуации попал под артобстрел и погиб.

Старший лейтенант Макар Ерофеев. Командовал разведвзводом и выполнял боевые задания во время обороны Харькова, Чугуева, Купянска, Клещиевки. При выходе из района выполнения одной из задач эвакуировал раненого военнослужащего из Литвы, но сам погиб в результате взрыва мины.

Лейтенант Сергей Коновал. Защищал Киев и сдерживал продвижение оккупантов в Запорожье и Черниговской области, воевал в Бахмуте и Серебрянском лесу. Погиб 6 апреля 2024 в результате попадания танкового снаряда в блиндаж.

Капитан Виталий Лисица. Воевал на Донетчине, Луганщине, Херсонщине и Харьковщине, участвовал в освобождении Балаклеи и Купянска. Погиб во время одного из боев 10 мая 2024 года.

Капитан Назар Набережный. Подразделение под его командованием отразило около 35 наступлений вблизи Авдеевки и 20 наступлений возле Новобахмутовки, уничтожило 13 БМП и три танка Т-64. Воин ликвидировал около 30 окупантов. Пропал без вести вблизи Авдеевки в январе 2024 года. Через несколько месяцев его тело узнали.

Cолдат Сергей Багнюк. Огневая группа под его командованием уничтожила 10 окупантов и БТР-80, повредила бронетранспортер, захватила две БМП и обнаружила склад с артиллерийскими боеприпасами, а он сам уничтожил 10 окупантов. 9 мая 2023 года во время артобстрела получил смертельное ранение.

Старший солдат Андрей Волк. Лично уничтожал захватчиков в Серебрянском лесу, а также эвакуировал раненых побратимов. 1 октября 2023 предотвратил попытку вражеской ДРГ зайти на позиции его подразделения и спас жизнь 20 украинских воинов, но сам погиб.

Старший лейтенант Денис Бадика. В первый день полномасштабного вторжения РФ в составе экипажа вывел из-под удара пять Ми-8 и один Ми-24. Во время боевых вылетов уничтожал российскую технику и оккупантов, а также доставлял боеприпасы и медикаменты на "Азовсталь" и эвакуировал раненых. Во время одного из таких полетов вертолет попал под обстрел и его экипаж принял огонь на себя. Борт потерпел крушение, но благодаря этому три других вертолета смогли приземлиться на аэродроме и были спасены жизни раненых защитников "Азовстали".

Майор Сергей Ткаченко (НГУ). Подразделения разведки под его руководством штурмовали позиции в Серебрянском лесу. Майор лично ликвидировал танк, два БТРа с экипажами, а также несколько десятков оккупантов. Погиб 30 июля 2023, когда прикрывал уход побратимов.

Солдат Евгений Козлов (НГУ). Вернулся на фронт после плена в апреле 2022 года. Из бомбоубежищ Северодонецка эвакуировали около 50 гражданских, среди которых 11 – дети. Погиб 18 августа 2022, когда рядом с его позицией разорвался вражеский снаряд.

Зеленский также передал награду "Крест боевых заслуг" родным военнослужащих Национальной гвардии Андрея Чобану и Дмитрия Чипака.

Президент вручил "Золотую Звезду" Героя Украины четырем воинам:

лейтенант Андрей Мелащенко. В ноябре 2023 года сам спланировал и участвовал в штурмовых действиях, благодаря чему удалось отразить три позиции недалеко от Ягодного. В сентябре 2024 года руководил штурмовыми действиями для возвращения утраченных позиций на шахте "Южнодонбасская №3". В результате одного из обстрелов получил ранения, но руководил боем до последнего и вышел с позиции после всех подчиненных.

Солдат Сергей Мушик. На протяжении 59 суток находился на огневых позициях вблизи Клищиевки. Несмотря на четыре ранения и химическое отравление, отказался от эвакуации и сам оказал себе помощь. Из-за гибели побратимов долгое время был на позиции один, но продолжал следить за врагом, корректировать огонь и наносить урон. Лично отразил более 10 российских штурмов.

Младший сержант Янош Балла. С августа 2023 отражал наступления врага на Харьковщине. Лично уничтожил не менее 8 окупантов. Во время отражения штурмов уничтожил две БМП и остановил танк Т-72. Кроме того, захватил ВОП, сбил 2 БПЛА, уничтожил ДРГ и штурмовую группу в полном составе.

Лейтенант Андрей Скибин. В 2022-2023 годах в Донецкой области корректировал огонь, благодаря чему удалось уничтожить и ранить десятки оккупантов, поразить склады боеприпасов, ликвидировать три танка Т-72, восемь БМП, повредить танки Т-72 и Т-80 и пять автомобилей. В апреле обнаружил и уничтожил вражескую самоходную гаубицу вместе с расчетом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский наградил защитников из подразделений НГУ и Государственной пограничной службы Украины, а также работников Национальной полиции и ГСЧС. Из 445 воинов и спасателей 175 были награждены посмертно.

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