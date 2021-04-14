Благодаря адаптивному карантину Минздрава COVID-19 в Украине идет на спад, – эпидемиолог

Адаптивный карантин и правила, разработанные Министерством здравоохранения, эффективно работают для снижения количества заболеваний коронавирусом в Украине.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщила заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко. Она согласилась со словами главы Минздрава Максима Степанова о том, что пандемия COVID-19 в Украине идет на спад, в том числе благодаря адаптивному карантину.

"У нас прописан адаптивный карантин, который позволяет не одновременно всю страну выключить, а только там, где ситуация обостряется. Это видно по каждому прогнозу, по областям", – отметила Чумаченко.

Она подчеркнула: несмотря на снижение заболеваемости, украинцы должны придерживаться карантинных правил.

"Нужно, чтобы люди понимали, что если началось снижение, то это не значит, что мы должны расслабляться. Наоборот – нужно еще больше сконцентрироваться, чтобы это снижение шло более быстрыми темпами. Впереди все-таки идут праздники, Пасха, поэтому люди, я не знаю сколько уже говорить, должны понимать: у нас прописанные хорошие правила", – объяснила Чумаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине на пике третьей волны коронавируса стабилизировалась ситуация с заболеваемостью и госпитализацией больных.