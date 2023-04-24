Бизнес на крови: волынский монастырь собирается продать землю в Киеве – деньги уйдут в Москву

Свято-Троицкий Корецкий монастырь, который находится в Ривненской области, владеет участком в столице Украины и теперь, по информации источников, собирается продать его под рынок. Невероятно, но факт: до сих пор монастырь напрямую подчиняется российскому патриарху Кириллу – тому, кто благословляет оккупантов на войну. Так что вопрос, кому и на что пойдут деньги, – риторический.

Видео дня

Подробнее о скандальной ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

Вкусная земля

Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь, по утверждению источников OBOZREVATEL, владеет земельным участком на Броварском проспекте в Деснянском районе Киева. Как такое стало возможным – отдельная тема, сейчас о другом.

"И теперь волынский монастырь, который напрямую подчиняется Москве и славит патриарха РПЦ Кирилла, собирается продать землю в столице Украины. На том участке, который был выделен под постоянное пользование для общественных и религиозных организаций, собираются построить рынок", – утверждает источник.

В распоряжении OBOZREVATEL оказались данные из кадастровой карты, которая сейчас, во время войны, закрыта для свободного доступа. Согласно им, действительно землепользователем является волынский монастырь.

Размер участка – более 20 соток. Цены на землю в этом районе столицы стартуют от 5 тыс. долларов за сотку. "А в районе метро и под бизнес – могут доходить до бесконечности. Свободных участков практически нет", – говорит наш собеседник.

По его словам, цинична как и сама продажа, так и то, что деньги уйдут в Россию, так как монастырь НЕ подчиняется УПЦ (МП), как кто-то может думать – а непосредственно главе Русской православной церкви.

Как так получилось?

В орбите русского мира

Находящийся на территории независимой Украины Корецкий Свято-Троицкий женский ставропигиальный монастырь действительно подчиняется Москве. Все решения относительно обители принимает патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев).

Ставропигия – статус, присваиваемый православным монастырям, лаврам и братствам, а также соборам и духовным школам, делающий их независимыми от местной епархиальной власти и подчиненными непосредственно патриарху или синоду. Именно такой статус и носит Свято-Троицкий монастырь, который находится в Корце.

В YouControl учредителем украинского юридического лица указан Священный синод Русской православной церкви. Как говорится, без комментариев.

На сайте РПЦ о монастыре много новостей, его называют "верной обителью".

Например, в 2021 году на заседании синода было заслушано сообщение "святейшего патриарха" о "положении дел" в монастыре. Указом Кирилла тогда была назначена новая настоятельница.

А в феврале 2022 г. во время сугубой ектении (последовательности молитвенных прошений) в украинском монастыре были включены "особые прошения" о патриархе Кирилле.

Спустя сутки с начала полномасштабного вторжения войск России в Украину из монастыря пожаловались в Москву о том, что монахиням предлагают эвакуироваться из-за возможной бомбардировки российских войск. Невероятно, но в РПЦ это восприняли как УГРОЗЫ со стороны "местных националистов"! О чем не преминули сообщить на официальном сайте.

Война ничему не научила

Несмотря на 9 лет российской агрессии и год полномасштабной войны, монахини так и не вышли из-под опеки тех, кто благословил российскую армию на убийство украинцев.

По данным журналистов издания Район. Рівне, жители Корца рассказали, что монахини утверждают, будто Россия к войне непричастна. Мол, виной всему Томос и предыдущий президент.

Несмотря на то, что с рядовыми горожанами послушницы Свято-Троицкого монастыря почти не контактируют, люди все же не упускают возможности спросить, почему они до сих пор "под Кириллом". Жительница Корца Елена поделилась, что когда монахинь призывают сменить конфессию, те отвечают: "Вы что, пересмотрели киевского кино?".

Во время служб в монастыре продолжают молиться за главу РПЦ Кирилла – причем игуменья бдительно за этим следит. А тем временем тысячи украинских воинов отдают свою жизнь, защищая родную Украину – воюя против оккупантов, которых благословил патриарх РПЦ.